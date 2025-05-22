С июня межбанковские переводы по номеру телефона заработают в пяти банках РК

В Казахстане уже в ближайшее время появится возможность совершать межбанковские переводы по номеру телефона — услуга станет доступна для клиентов пяти крупных банков. Об этом сообщил советник председателя Национального банка и руководитель цифровой трансформации Бинур Жаленов на брифинге в Астане, сообщает Lada.kz

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Новый этап в цифровизации платежей

Как отметил представитель Нацбанка, проект по созданию системы межбанковских переводов по номеру телефона и единого QR-кода был запущен в пилотном режиме еще 15 ноября 2024 года. Разработкой занималась Национальная платежная корпорация — оператор новой системы.

«Сегодня идет поэтапное подключение банков. Подписаны договоры уже с девятью участниками. Мы рассчитываем, что в июне клиенты первых пяти банков смогут использовать эту функцию», — сообщил Жаленов.

Какие банки подключатся первыми

Согласно озвученной информации, к июню 2025 года переводы по номеру телефона станут доступны для клиентов следующих банков:

Halyk Bank

Freedom Bank

Bank RBK

Altyn Bank

Home Credit Bank

Внедрение межбанковских QR-платежей

Помимо переводов по номеру телефона, завершена и разработка системы QR-платежей между разными банками. Этот функционал планируется ввести до конца 2025 года, и его реализация также пройдет в сотрудничестве с казахстанскими банками.

Законодательная база и интеграция

Для полноценной интеграции всех участников банковского рынка в новую платежную инфраструктуру Национальный банк инициировал внесение соответствующих изменений в законодательство. Это предусмотрено проектом нового закона о банках, который в ближайшее время будет рассмотрен.

Тренд на цифровизацию сохраняется

Как подчеркивают в Нацбанке, в Казахстане уже сегодня 90% всех безналичных операций совершаются через интернет и мобильные приложения. Это подтверждает устойчивую тенденцию к переходу на цифровые финансовые решения.