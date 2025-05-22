Массовые жалобы казахстанцев на исчезновение денег со счетов: что ответил Нацбанк

Жители Казахстана начали массово высказывать обеспокоенность по поводу необъяснимого исчезновения средств с банковских счетов, особенно при использовании мобильных приложений. Тем не менее, в Национальном банке страны эту информацию назвали недостоверной, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz .

Фото: abcnews.go.com

"Деньги не могут исчезать сами по себе" — позиция Нацбанка

Во время недавнего брифинга заместителю председателя Национального банка РК Берику Шолпангулову был задан вопрос о жалобах казахстанцев на списание средств без ведома владельцев счетов. Он отметил, что подобных массовых сбоев не зафиксировано.

"Такие события, скажем так, вряд ли могут произойти. Деньги сами собой не исчезают. При любых технических сбоях банки несут ответственность за восстановление баланса клиента. Вся информация архивируется, поэтому возможно полное восстановление данных", — заявил Шолпангулов.

Он добавил, что даже в случае мошенничества банки обязаны принимать защитные меры в отношении клиентов. А заявления о массовом исчезновении средств, по его мнению, скорее всего, являются слухами.

Блокировка счетов за просрочку по кредитам — законное основание

Помимо жалоб на списания, пользователи соцсетей также часто выражают недовольство тем, что банки блокируют их счета при задержке платежей по кредитам.

На этот счет Берик Шолпангулов пояснил, что такие действия банков регламентированы договорными обязательствами:

"Если клиент допускает просрочку по кредиту, банк имеет право приостановить операции по его счету для обеспечения возврата долга. Однако речь не идет о полной блокировке — средства, необходимые для жизнеобеспечения, остаются доступными", — уточнил он.

Возможные изменения в законодательстве

По словам представителя Нацбанка, в настоящее время в Сенате обсуждаются законодательные инициативы, которые могут внести уточнения в правила урегулирования подобных ситуаций. Цель — повысить прозрачность и защиту прав клиентов при взаимодействии с банками.

Также Шолпангулов напомнил, что каждый клиент несет ответственность за соблюдение условий банковского договора и, при возникновении спорных ситуаций, имеет возможность обратиться в уполномоченные органы.