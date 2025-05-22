Проблемы на границе? Что происходит на КПП между Казахстаном и Россией

С 19 по 29 мая на одном из крупнейших пограничных пунктов между Россией и Казахстаном – "Маштаково" – стартовали ремонтные работы. Как сообщили в Комитете государственных доходов, специалисты восстанавливают основание инспекционно-досмотрового комплекса. Работы проходят на направлении движения из России в Казахстан, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengri Auto .

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Дополнительные ремонтные работы на КПП "Теплое"

Кроме того, с 19 мая по 30 ноября 2025 года на двухстороннем пункте пропуска "Теплое" будет вестись ремонт дорожного покрытия. Несмотря на масштабные работы, оба КПП продолжат функционировать в обычном режиме – изменений в графике работы не планируется.

Возможные заторы на соседних пунктах

В ведомстве предупреждают: в период проведения работ возможны временные задержки и скопление автотранспорта на смежных пунктах пропуска – "Сырым" и "Таскала". Водителям рекомендуют заранее учитывать возможные сложности при планировании маршрута.

Остаются закрытыми КПП на границе с Узбекистаном

Дополнительно сообщается, что некоторые пограничные пункты между Казахстаном и Узбекистаном продолжают оставаться закрытыми для пересечения физическими лицами. Это касается КПП "Даут-ата" и "Тажен". По информации компетентных органов, стороны договорились продлить временное ограничение из-за продолжающейся реконструкции и строительных работ.