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22.05.2025, 13:43

Бесследно: 15 миллиардов долларов ушли из Казахстана

Новости Казахстана 0 1 276

Из Казахстана было выведено около 15 миллиардов долларов в виде криптовалютных активов. Об этом сообщил заместитель председателя Национального банка Берик Шолпанкулов. По его словам, столь масштабный отток средств стал возможен из-за отсутствия эффективного регулирования в сфере цифровых активов, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.

Фото: finance.rambler.ru
Фото: finance.rambler.ru

Причины утечки: недостаточное регулирование

Шолпанкулов подчеркнул, что на момент вывода таких объемов криптоактивов в Казахстане не было должной административной и правовой базы, которая позволила бы гражданам легально и безопасно инвестировать в цифровые активы.

«Объем выведенных средств составляет 15 миллиардов долларов. Причина в том, что регулирование было выстроено недостаточно – не было необходимых механизмов для безопасного вложения криптоактивов», — заявил он на брифинге.

Грядут изменения: усиление контроля за криптовалютой

В настоящее время, по словам зампреда Нацбанка, в стране разрабатываются новые подходы к законодательному регулированию крипторынка. Они должны не только систематизировать деятельность в этой сфере, но и пресекать незаконные финансовые операции.

Одним из направлений станет ужесточение мер наказания за нелегальный вывод криптоактивов за границу. Речь идет о внедрении как административной, так и уголовной ответственности за подобные действия.

«Мы говорим о том, что подходы уже выработаны, и они будут применяться. Следующий этап — это привлечение к ответственности тех, кто пытается незаконно вывести средства», — пояснил Шолпанкулов.

Мониторинг операций и потенциальные расследования

Нацбанк рассчитывает на использование новых международных технологий для отслеживания транзакций с криптовалютой. Эти инструменты позволят установить, кто, когда и куда переводил цифровые активы, даже если операции проходили через «серую» зону.

«Возможно, мы проведем отдельный брифинг, где назовем фамилии тех, кто незаконно выводил активы. Сейчас это будет вопрос административного и уголовного преследования», — сообщил представитель регулятора.

Пока «следов» нет, но они могут появиться

На вопрос журналистов о том, удалось ли уже отследить путь выведенных 15 миллиардов долларов, Шолпанкулов ответил, что пока таких данных нет. Однако в будущем, с подключением Казахстана к международным системам мониторинга, подобная информация станет доступной.

«Сейчас мы не видим, где эти деньги. Но когда станем участниками соответствующих систем, увидим и сообщим. Возможно, проведем специальный брифинг, где расскажем, кто и где хранит активы на незаконных кошельках», — заверил он.

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