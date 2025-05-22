Безмолвная трагедия: кадры исчезнувшего Аральского моря поразили Сеть

Активист и блогер из Актау Азамат Сарсенбаев посетил город Аральск, где в эти дни проходит международная научно-климатическая конференция. В рамках поездки он опубликовал в соцсетях видео и фотографии, демонстрирующие трагические последствия исчезновения некогда великого водоема — Аральского моря, сообщает Lada.kz

Фото: Instagram/azamat_sarsenbayev

«Порт, потерявший море»: взгляд с высоты

Один из роликов, размещенных 22 мая 2025 года на Instagram-странице Сарсенбаева, начинается с кадра, где он сидит в старой лодке, покинутой на высохшем берегу. Съёмка с дрона постепенно открывает панораму безжизненной равнины — там, где раньше плескались волны одного из крупнейших озёр мира.

«Аральск — порт, потерявший море... Сидя на старенькой, бесхозной лодке, на дне бывшего городского рыболовного порта, невольно задумываешься. В своё время ученые уверяли нас, что всё это — временное. Мол, отступление воды — явление цикличное. Но реальность показала: из-за человеческой деятельности и бездействия мы потеряли целое море», — написал Сарсенбаев.

Угроза повторения сценария для Каспия

Активист также выразил тревогу по поводу будущего Каспийского моря. По его словам, учёные Европы предсказывают, что к концу XXI века береговая линия может отступить от города Актау на сотни километров.

«Страшно представить, что подобное может произойти и с нашим Каспием. Для сравнения: отступление воды в Арале составило 20–25 километров», — отметил он.

Аральск сегодня: жизнь на месте катастрофы

Сарсенбаев прогулялся по Аральску, где сейчас проживает около 30 тысяч человек, и поделился своими наблюдениями. Он отметил, что даже спустя десятилетия местные жители продолжают страдать от последствий катастрофы.

Среди главных проблем:

Сильное загрязнение воздуха солёной пылью, поднимающейся с высохшего дна;

Недостаточное качество питьевой воды;

Общее ухудшение экологических условий.

Тем не менее, блогер подчеркнул, что в городе сохраняется особый дух, а также продолжаются попытки вернуть часть моря к жизни.

«Несмотря на трудности, здесь живёт особая энергия. Реализуются проекты по восстановлению водоема. Например, Кокаральская плотина позволила частично вернуть воду на север Арала», — добавил Сарсенбаев.

Аральское море: хроника исчезновения

Аральское море — ранее четвёртое по величине бессточное солёное озеро в мире — за последние 50 лет сократилось более чем в 10 раз. Расположенное на границе Казахстана и Узбекистана, оно стало символом глобальной экологической катастрофы.

Сейчас на месте бывшего озера раскинулась пустыня Аралкум, а остатки водоема едва напоминают о былом величии. История Арала — это наглядное свидетельство того, как вмешательство человека в природные процессы может привести к необратимым последствиям.