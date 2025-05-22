18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
507.07
572.53
6.37
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
22.05.2025, 14:46

Безмолвная трагедия: кадры исчезнувшего Аральского моря поразили Сеть

Новости Казахстана 0 1 155

Активист и блогер из Актау Азамат Сарсенбаев посетил город Аральск, где в эти дни проходит международная научно-климатическая конференция. В рамках поездки он опубликовал в соцсетях видео и фотографии, демонстрирующие трагические последствия исчезновения некогда великого водоема — Аральского моря, сообщает Lada.kz 

Фото: Instagram/azamat_sarsenbayev
Фото: Instagram/azamat_sarsenbayev

«Порт, потерявший море»: взгляд с высоты

Один из роликов, размещенных 22 мая 2025 года на Instagram-странице Сарсенбаева, начинается с кадра, где он сидит в старой лодке, покинутой на высохшем берегу. Съёмка с дрона постепенно открывает панораму безжизненной равнины — там, где раньше плескались волны одного из крупнейших озёр мира.

«Аральск — порт, потерявший море... Сидя на старенькой, бесхозной лодке, на дне бывшего городского рыболовного порта, невольно задумываешься. В своё время ученые уверяли нас, что всё это — временное. Мол, отступление воды — явление цикличное. Но реальность показала: из-за человеческой деятельности и бездействия мы потеряли целое море», — написал Сарсенбаев.

Угроза повторения сценария для Каспия

Активист также выразил тревогу по поводу будущего Каспийского моря. По его словам, учёные Европы предсказывают, что к концу XXI века береговая линия может отступить от города Актау на сотни километров.

«Страшно представить, что подобное может произойти и с нашим Каспием. Для сравнения: отступление воды в Арале составило 20–25 километров», — отметил он.

Аральск сегодня: жизнь на месте катастрофы

Сарсенбаев прогулялся по Аральску, где сейчас проживает около 30 тысяч человек, и поделился своими наблюдениями. Он отметил, что даже спустя десятилетия местные жители продолжают страдать от последствий катастрофы.

Среди главных проблем:

  • Сильное загрязнение воздуха солёной пылью, поднимающейся с высохшего дна;

  • Недостаточное качество питьевой воды;

  • Общее ухудшение экологических условий.

Тем не менее, блогер подчеркнул, что в городе сохраняется особый дух, а также продолжаются попытки вернуть часть моря к жизни.

«Несмотря на трудности, здесь живёт особая энергия. Реализуются проекты по восстановлению водоема. Например, Кокаральская плотина позволила частично вернуть воду на север Арала», — добавил Сарсенбаев.

Аральское море: хроника исчезновения

Аральское море — ранее четвёртое по величине бессточное солёное озеро в мире — за последние 50 лет сократилось более чем в 10 раз. Расположенное на границе Казахстана и Узбекистана, оно стало символом глобальной экологической катастрофы.

Сейчас на месте бывшего озера раскинулась пустыня Аралкум, а остатки водоема едва напоминают о былом величии. История Арала — это наглядное свидетельство того, как вмешательство человека в природные процессы может привести к необратимым последствиям.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

"Надо уезжать": о чем молчат тысячи казахстанцевНовости Казахстана
29.04.2025, 05:39 0
Огромную змею заметили в степях МангистауЭкология
17.05.2025, 14:25 0
Сообщение о найденой в Каспии ракетной подлодке распространяется в СетиОбщество
16.05.2025, 19:47 0
Почему в Казахстане отказываются от использования георгиевской лентыНовости Казахстана
08.05.2025, 14:40 0
Казахстанцев в Грузии стали встречать оскорблениями и отказами на границеНовости Казахстана
28.04.2025, 10:39 0

Последние комментарии

< >
Всплеск хамства: грубость и агрессия захватили улицы Казахстана
Pluto 9701 → Нужно вводить как можно больше штрафов, вот это господа называется эффект бумеранга продолжайте в таком же духе, нужно бы запомнить господа чиновники мировой опыт, что штрафы ничего на решают даже на…
В автобусах Актау больше не будет кондукторов
Базелик → Национальные особенности водителей маршрутных автобусов: 1. Проезд на красный свет: Некоторые водители игнорируют светофор, особенно если на дороге мало машин. 2. Неуступка дороги: Водители не уступа…
Открытие Сулейменова: почему только казахи способны расшифровать Закон Осириса?
Sara19k → өөөй мынауың шайдығой- Осирис-өлімнің кұдайығой
Казан на костре возле дома: что нужно знать жителям Актау
Apmaxa → какие ещё отведённые места? что за бред?
«Зеленский потерял легитимность». Кто будет подписывать меморандум с Россией?
Aqtau_2023 → Сначала оккупация Украинских земель, теперь указывает кому можно а кому нельзя подписывать, это уже чересчур лезть в дела чужого государства.