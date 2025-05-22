Всплеск хамства: грубость и агрессия захватили улицы Казахстана

В стране фиксируется устойчивый рост агрессивного и антиобщественного поведения. Ситуацией обеспокоены как граждане, так и представители власти. Сенатор Геннадий Шиповских направил премьер-министру Олжасу Бектенову официальный запрос, в котором выразил обеспокоенность ухудшением общественной нравственности и правопорядка, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.
По словам парламентария, Казахстан сталкивается с тревожной тенденцией: увеличением числа преступлений, связанных с хулиганством. Речь идет не только о банальных ссорах или ругани, но и о таких проявлениях, как:
драки в общественных местах;
агрессия среди школьников;
кражи и мелкие преступления;
публичные акты непристойного поведения;
случаи насильственных нападений.
«Подобные проявления подрывают доверие граждан к законности и создают ощущение безнаказанности», — заявил Шиповских.
Согласно официальным данным, ситуация обостряется с каждым годом:
в 2022 году было зарегистрировано 15 282 дела по статье о мелком хулиганстве;
в 2023 году — 17 429 дел;
в 2024 году — почти 22 тысячи.
Рост числа таких правонарушений сенатор связывает с отсутствием системной профилактики, недостаточной работой с молодёжью и нехваткой камер наблюдения в общественных местах.
Чтобы переломить ситуацию, Шиповских призывает правительство к решительным действиям. Среди предложенных мер:
разработка и принятие национального плана по борьбе с хулиганством;
активизация профилактической работы на местах — как со стороны акиматов, так и полиции;
укрепление института участковых инспекторов;
расширение системы видеонаблюдения в населённых пунктах;
возможное ужесточение наказаний, особенно при повторных нарушениях закона.
Однако конкретных предложений по тому, как именно следует ужесточить наказание, сенатор пока не представил.
Хулиганством признаётся дерзкое нарушение общественного порядка с элементами насилия, угрозами, цинизмом или повреждением имущества. Санкции зависят от степени тяжести и могут быть следующими:
штраф от 500 до 2 000 МРП (примерно от 1,9 до 7,8 млн тенге);
общественные работы — от 300 до 600 часов;
ограничение свободы или лишение свободы до 2 лет;
за тяжкие случаи — до 5–7 лет лишения свободы.
Мелким хулиганством считаются:
ругань в общественных местах;
приставания к прохожим;
поведение, нарушающее общественный порядок и покой граждан.
Наказание:
штраф до 20 МРП (около 78 640 тенге в 2025 году);
административный арест от 5 до 15 суток;
при повторном нарушении — до 30 суток ареста;
для тех, кто не подлежит аресту, предусмотрен штраф до 60 МРП (примерно 235 920 тенге).
Сенатор поднял тему на фоне резонансного инцидента, произошедшего в Актюбинской области. В городе Кандыагаш 15-летнего подростка избили сверстники, в результате чего он стал инвалидом. При этом, по сообщениям СМИ, родители нападавших отделались лишь штрафом.
Ситуация с хулиганством в Казахстане вызывает всё больше вопросов. Общество требует от властей более решительных и системных шагов по наведению порядка.
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