Всплеск хамства: грубость и агрессия захватили улицы Казахстана

В стране фиксируется устойчивый рост агрессивного и антиобщественного поведения. Ситуацией обеспокоены как граждане, так и представители власти. Сенатор Геннадий Шиповских направил премьер-министру Олжасу Бектенову официальный запрос, в котором выразил обеспокоенность ухудшением общественной нравственности и правопорядка, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz .

Фото: edizionilpuntodincontro.it

Волна нарушений: от школьных драк до уличного насилия

По словам парламентария, Казахстан сталкивается с тревожной тенденцией: увеличением числа преступлений, связанных с хулиганством. Речь идет не только о банальных ссорах или ругани, но и о таких проявлениях, как:

драки в общественных местах;

агрессия среди школьников;

кражи и мелкие преступления;

публичные акты непристойного поведения;

случаи насильственных нападений.

«Подобные проявления подрывают доверие граждан к законности и создают ощущение безнаказанности», — заявил Шиповских.

Статистика: рост правонарушений за три года

Согласно официальным данным, ситуация обостряется с каждым годом:

в 2022 году было зарегистрировано 15 282 дела по статье о мелком хулиганстве;

в 2023 году — 17 429 дел;

в 2024 году — почти 22 тысячи.

Рост числа таких правонарушений сенатор связывает с отсутствием системной профилактики, недостаточной работой с молодёжью и нехваткой камер наблюдения в общественных местах.

Что предлагает сенатор

Чтобы переломить ситуацию, Шиповских призывает правительство к решительным действиям. Среди предложенных мер:

разработка и принятие национального плана по борьбе с хулиганством ;

активизация профилактической работы на местах — как со стороны акиматов, так и полиции;

укрепление института участковых инспекторов ;

расширение системы видеонаблюдения в населённых пунктах;

возможное ужесточение наказаний, особенно при повторных нарушениях закона.

Однако конкретных предложений по тому, как именно следует ужесточить наказание, сенатор пока не представил.

Как в Казахстане сегодня наказывают за хулиганство

Уголовная ответственность (статья 293 УК РК)

Хулиганством признаётся дерзкое нарушение общественного порядка с элементами насилия, угрозами, цинизмом или повреждением имущества. Санкции зависят от степени тяжести и могут быть следующими:

штраф от 500 до 2 000 МРП (примерно от 1,9 до 7,8 млн тенге);

общественные работы — от 300 до 600 часов;

ограничение свободы или лишение свободы до 2 лет ;

за тяжкие случаи — до 5–7 лет лишения свободы.

Административная ответственность (статья 434 КоАП РК)

Мелким хулиганством считаются:

ругань в общественных местах;

приставания к прохожим;

поведение, нарушающее общественный порядок и покой граждан.

Наказание:

штраф до 20 МРП (около 78 640 тенге в 2025 году);

административный арест от 5 до 15 суток ;

при повторном нарушении — до 30 суток ареста ;

для тех, кто не подлежит аресту, предусмотрен штраф до 60 МРП (примерно 235 920 тенге).

Тревожный случай: школьник стал инвалидом после нападения

Сенатор поднял тему на фоне резонансного инцидента, произошедшего в Актюбинской области. В городе Кандыагаш 15-летнего подростка избили сверстники, в результате чего он стал инвалидом. При этом, по сообщениям СМИ, родители нападавших отделались лишь штрафом.

Ситуация с хулиганством в Казахстане вызывает всё больше вопросов. Общество требует от властей более решительных и системных шагов по наведению порядка.