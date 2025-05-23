Beeline, Kcell и Tele2 оказались в центре судебного разбирательства из-за роста тарифов

В Казахстане началось судебное разбирательство между Агентством по защите и развитию конкуренции (АЗРК) и тремя ведущими мобильными операторами страны — Beeline, Kcell и Tele2. Поводом для иска стали подозрения в согласованных действиях компаний, приведших к резкому росту цен на услуги связи. Об этом сообщил заместитель главы АЗРК Болат Самбетов в ходе брифинга в Службе центральных коммуникаций, передает Lada.kz со ссылкой на Finratings.kz .

Фото: yar.mk.ru

Повышение цен вызвало интерес антимонопольщиков

Как пояснил Самбетов, за последние годы в стране был зафиксирован заметный рост тарифов на мобильную связь. В начале 2024 года агентство инициировало проверку деятельности операторов. Результаты предварительного анализа показали сходство в тарифной политике всех трех компаний, что дало основания полагать наличие сговора и нарушения антимонопольного законодательства.

«Мы начали расследование в отношении всех операторов — Beeline, Kcell и Tele2. Были выявлены признаки антиконкурентных действий. Сейчас расследование приостановлено, так как компании оспаривают действия агентства в судебном порядке», — сообщил представитель АЗРК.

От предостережений к судебным тяжбам

Антимонопольный орган еще в конце 2023 года предупреждал участников рынка о недопустимости необоснованного роста цен. Тогда же стартовал анализ тарифной динамики за прошедший год. Однако после обнаружения признаков скоординированных действий ведомство перешло к активным мерам — теперь спор будет решаться в суде.

Какие последствия возможны в случае признания вины

Если суд подтвердит наличие ценового сговора, мобильным операторам грозят как финансовые санкции, так и ряд других мер, направленных на восстановление справедливой конкуренции. Среди возможных последствий:

Пересмотр тарифов — операторам, вероятно, придется откорректировать стоимость своих услуг;

Потенциальное снижение цен — абоненты могут получить более доступные условия связи;

Усиление регулирования — государство может ввести дополнительные механизмы контроля за деятельностью операторов;

Штрафные санкции — компаниям грозят административные взыскания;

Компенсации для абонентов — не исключены бонусные программы, возврат средств или улучшенные условия обслуживания.

Позиция операторов

На момент публикации официальных комментариев от Beeline, Kcell и Tele2 не поступало. Однако ранее представители компаний подчеркивали, что корректировка тарифов была вызвана объективными причинами: ростом расходов на поддержание инфраструктуры, развитием сетей и колебаниями валютного курса.