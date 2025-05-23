Казахстанец выиграл суд у налоговой системы и вернул свои 36 миллионов

В Жамбылской области специализированный межрайонный административный суд встал на сторону предпринимателя, признав незаконным решение налоговых органов о доначислении десятков миллионов тенге. В центре разбирательства — спор между ТОО "Т." и департаментом государственных доходов, сообщает Lada.kz
Причиной судебного разбирательства стало уведомление департамента о результатах налоговой проверки, охватывавшей деятельность компании "Т." за 2021–2022 годы. По итогам этой проверки предпринимателю были доначислены:
налоги на сумму 36,6 миллиона тенге;
пеня, начисленная за предполагаемое нарушение налогового законодательства.
Компания "Т." оспорила законность доначислений, заявив, что:
все хозяйственные операции с контрагентом — ТОО "А" — действительно имели место;
сделки были подтверждены соответствующей документацией:
договорами;
актами приема-передачи;
платежными поручениями;
иными первичными бухгалтерскими документами.
Представители фирмы также указали, что действия налоговиков нарушают их законные права и бизнес-интересы.
Суд признал, что налоговый орган допустил серьезные процессуальные нарушения. В частности:
Признание сделок фиктивными не может основываться только на внутреннем мнении налоговой инспекции.
Для подобных обвинений необходимы более веские основания, например:
приговор суда, вступивший в законную силу;
постановление органа досудебного расследования.
Такие документы в материалах дела отсутствовали. Поэтому суд признал доводы ответчика недоказанными.
На основании представленных фактов суд постановил:
удовлетворить административный иск ТОО "Т.";
признать уведомление о результатах проверки незаконным;
отменить доначисленные налоги и пеню на общую сумму 36,6 млн тенге;
вернуть истцу государственную пошлину в размере 438 тысяч тенге.
Дело подчеркивает важность документального подтверждения сделок и ограниченность полномочий налоговых органов при отсутствии доказательной базы. Суд напомнил: спорные решения не могут приниматься только на основании субъективных заключений без привлечения компетентных следственных или судебных инстанций.
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