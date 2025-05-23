Казахстанец выиграл суд у налоговой системы и вернул свои 36 миллионов

В Жамбылской области специализированный межрайонный административный суд встал на сторону предпринимателя, признав незаконным решение налоговых органов о доначислении десятков миллионов тенге. В центре разбирательства — спор между ТОО "Т." и департаментом государственных доходов, сообщает Lada.kz

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Суть конфликта: налоговая проверка и претензии на миллионы

Причиной судебного разбирательства стало уведомление департамента о результатах налоговой проверки, охватывавшей деятельность компании "Т." за 2021–2022 годы. По итогам этой проверки предпринимателю были доначислены:

налоги на сумму 36,6 миллиона тенге ;

пеня, начисленная за предполагаемое нарушение налогового законодательства.

Позиция истца: сделки были реальными

Компания "Т." оспорила законность доначислений, заявив, что:

все хозяйственные операции с контрагентом — ТОО "А" — действительно имели место;

сделки были подтверждены соответствующей документацией: договорами ; актами приема-передачи ; платежными поручениями ; иными первичными бухгалтерскими документами .



Представители фирмы также указали, что действия налоговиков нарушают их законные права и бизнес-интересы.

Позиция суда: мнение налоговиков — не доказательство

Суд признал, что налоговый орган допустил серьезные процессуальные нарушения. В частности:

Признание сделок фиктивными не может основываться только на внутреннем мнении налоговой инспекции .

Для подобных обвинений необходимы более веские основания, например: приговор суда , вступивший в законную силу; постановление органа досудебного расследования .



Такие документы в материалах дела отсутствовали. Поэтому суд признал доводы ответчика недоказанными.

Решение суда: доначисления отменены, госпошлина возвращена

На основании представленных фактов суд постановил:

удовлетворить административный иск ТОО "Т.";

признать уведомление о результатах проверки незаконным ;

отменить доначисленные налоги и пеню на общую сумму 36,6 млн тенге;

вернуть истцу государственную пошлину в размере 438 тысяч тенге.

Вывод

Дело подчеркивает важность документального подтверждения сделок и ограниченность полномочий налоговых органов при отсутствии доказательной базы. Суд напомнил: спорные решения не могут приниматься только на основании субъективных заключений без привлечения компетентных следственных или судебных инстанций.