Клещи атакуют казахстанцев: зафиксированы первые случаи энцефалита

В Северо-Казахстанской области зафиксирована тревожная эпидемиологическая ситуация — с началом весны в регионе резко увеличилось количество случаев укусов клещей. За полтора месяца к медикам обратились более 400 человек, из них свыше сотни — дети и подростки. Это в три раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает Lada.kz со ссылкой на Седьмой канал .

Фото: cgie33.ru

Причины всплеска активности клещей

По данным Седьмого канала, массовое появление клещей связано с ранним потеплением. Специалисты объясняют: подобная вспышка сезонной активности паразитов — типичное явление для этого времени года. Повышенная температура воздуха способствует скорейшему пробуждению насекомых после зимней спячки, что ведет к росту нападений на людей.

«Агрессивное поведение клещей в мае — это норма. Нужно быть особенно внимательными во время прогулок на природе», — предупреждают эпидемиологи.

Меры защиты: дезинсекция и вакцинация

Власти региона уже приступили к профилактическим мерам. В зонах повышенного риска проводятся обработки от клещей, а также вакцинация населения. По последним данным, профилактические прививки получили около 600 человек.

Однако несмотря на превентивные меры, полностью избежать заражений не удалось. В регионе уже зафиксированы случаи серьезного заболевания.

Диагноз: клещевой энцефалит

По информации областного департамента санитарно-эпидемиологического контроля, пять человек были госпитализированы с диагнозом "клещевой энцефалит". Три случая зарегистрированы в Петропавловске, два — в Кызылжарском районе. К счастью, все заболевшие находятся в стабильном состоянии, летальных исходов нет.

«Больные чувствуют себя нормально», — сообщила главный специалист ведомства Гулида Джакеева.

Риски по всей стране

Проблема укусов клещей актуальна не только для СКО. Еще в апреле санитарные службы Алматы напомнили жителям, куда обращаться в случае укуса. Один из исследованных клещей в мегаполисе оказался переносчиком энцефалита.

Кроме того, Министерство здравоохранения Казахстана ранее обращалось к населению с предупреждением о риске заражения Конго-Крымской геморрагической лихорадкой — опасной вирусной инфекцией, также передающейся через клещей.

Трагический случай в прошлом году

Стоит напомнить, что в июле 2024 года в южных регионах страны уже имел место трагический случай: мужчина скончался после укуса клеща. Это стало тревожным напоминанием о необходимости принимать меры предосторожности при посещении природных зон.

Как защититься от клещей

Эпидемиологи напоминают жителям Казахстана: