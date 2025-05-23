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23.05.2025, 07:17

Национальный банк РК: «Мы начинаем блокировать счета за рубежом»

Новости Казахстана 0 1 081

В ответ на рост числа случаев трансграничного цифрового мошенничества Казахстан запускает механизм, позволяющий блокировать банковские счета преступников за пределами страны. Об этом сообщил заместитель председателя Национального банка Берик Шолпанкулов на брифинге в Астане, сообщает Lada.kz со ссылкой на Finratings.kz.

Фото: krasrab.ru
Фото: krasrab.ru

По его словам, современные мошенники всё чаще используют международные финансовые сервисы и зарубежные банки для отмывания и сокрытия украденных денег. Это значительно затрудняет возврат средств и требует международного сотрудничества.

«Сейчас мы выстраиваем каналы взаимодействия с зарубежными антифрод-центрами. Главная цель — добиться технической возможности замораживания подозрительных счетов и возврата денег казахстанским гражданам», — подчеркнул Шолпанкулов.

Упрощение возврата денег внутри страны

Помимо блокировки иностранных счетов, в Казахстане планируется упростить возврат денежных средств, переведённых внутри страны. Нововведение позволит возвращать деньги пострадавшим уже на стадии уголовного расследования.

«Если в ходе следствия будет установлена вина конкретного лица, то средства смогут быть возвращены потерпевшему без необходимости ожидания судебного приговора», — сообщил представитель Нацбанка.

Этот шаг направлен на ускорение правовой реакции и снижение ущерба от киберпреступлений.

Почему трансграничное мошенничество так опасно

Эксперты отмечают, что значительная часть мошеннических схем строится на доверии граждан к поддельным сайтам, фальшивым инвестиционным платформам или лжебанковским звонкам. При этом сами жертвы нередко добровольно переводят деньги, не осознавая подвоха.

Такой «добровольный перевод» осложняет юридические процедуры по возврату средств, даже когда очевидны признаки обмана.

До сих пор: отсутствие инструментов и соглашений

До настоящего времени Казахстан практически не имел действенных инструментов для оперативного реагирования на подобные схемы. Международные соглашения в этой сфере либо отсутствовали, либо работали медленно и формально. С запуском нового механизма власти надеются изменить ситуацию в пользу пострадавших.

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