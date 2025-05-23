Кондиционер под запретом: в Казахстане за самовольную установку штраф 78 тысяч тенге

С приходом жары установка кондиционеров становится актуальной темой для жителей многоквартирных домов в Казахстане. Однако установка наружного блока без соблюдения законодательства может обернуться административным штрафом. Tengri Life выяснил, какие требования действуют сегодня, как избежать санкций и что делать, если кондиционер уже установлен, сообщает Lada.kz

Фото: kasheloff.ru

Управление домом: кто решает, что можно на фасаде

Согласно Закону "О жилищных отношениях", все жители многоквартирного дома обязаны выбрать форму управления домом:

Объединение собственников имущества (ОСИ) — для крупных домов;

Простое товарищество — если в доме не более 30 квартир;

Непосредственное управление — возможно, если собственников не более 16.

На данный момент другие формы управления не предусмотрены.

Фасады зданий являются общим имуществом, а значит — любое вмешательство, включая установку кондиционеров, требует коллективного согласия.

Установка кондиционера: когда нужно согласие жильцов

Согласно п. 3 статьи 40 Закона, работы, затрагивающие:

несущие или ограждающие конструкции,

общие инженерные сети,

общее имущество дома,

функциональное назначение помещений,

могут проводиться только при наличии письменного согласия не менее 2/3 собственников. Решения принимаются на общем собрании жильцов и обязательно протоколируются.

Итог: Установка кондиционера на фасад возможна только после согласования с жильцами и оформления соответствующего протокола.

Что говорит юрист: установка без согласия — нарушение

Кандидат юридических наук Булат Пономарев подчеркивает:

«Любое вмешательство во внешний облик здания, включая монтаж кондиционеров, должно быть согласовано с органом управления домом.»

Если дом является архитектурным объектом или находится в исторической зоне, может потребоваться отдельное разрешение от акимата или управления архитектуры.

Пример: в Астане, согласно дизайн-коду, существуют следующие рекомендации:

наружные блоки не должны устанавливаться на уличных фасадах;

допускается установка под окном , с декоративной решеткой и покраской в цвет фасада;

кабели и трубы должны быть скрыты.

Типичные ошибки жильцов при установке

Наиболее распространенные нарушения:

отсутствие согласования с ОСИ или жильцами;

неправильный слив конденсата — на людей или тротуар;

порча или неэстетичный внешний вид фасада.

Все эти случаи подпадают под действие статьи 505 КоАП РК — «Нарушение правил благоустройства территории».

Штрафы за самовольную установку кондиционера

На май 2025 года за нарушение статьи 505 предусмотрены следующие штрафы:

Для физических лиц — 20 МРП (78 640 тенге);

Для малого бизнеса и НПО — 30 МРП (117 960 тенге);

Для среднего бизнеса — 40 МРП (157 280 тенге);

Для крупного бизнеса — 100 МРП (393 200 тенге).

При повторном нарушении сумма штрафа увеличивается.

Что делать, если кондиционер уже установлен без разрешения

Вариантов два:

1. Оплатить 50% штрафа

Если вы признаете нарушение, можно воспользоваться льготной оплатой — 50% суммы штрафа в течение 7 календарных дней (статья 810 КоАП).

2. Обжаловать штраф

Если разрешение фактически было, но оформлено с ошибками, вы можете:

обратиться в суд,

подать жалобу через портал eOtinish.

Важно подготовить доказательства: переписку с жильцами, фотографии, копии протоколов и документов.

Также можно попытаться узаконить установку, но это не гарантирует отмену штрафа — всё зависит от конкретных обстоятельств.

Вывод

Чтобы не платить штраф до 78 000 тенге, жильцам стоит заранее согласовывать установку кондиционера с управляющей структурой дома. Фасад — это общее имущество, и любые изменения требуют коллективного решения. Соблюдение законодательства не только защитит от санкций, но и поможет сохранить архитектурный облик города.