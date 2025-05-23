Кондиционер под запретом: в Казахстане за самовольную установку штраф 78 тысяч тенге

С приходом жары установка кондиционеров становится актуальной темой для жителей многоквартирных домов в Казахстане. Однако установка наружного блока без соблюдения законодательства может обернуться административным штрафом. Tengri Life выяснил, какие требования действуют сегодня, как избежать санкций и что делать, если кондиционер уже установлен, сообщает Lada.kz
Согласно Закону "О жилищных отношениях", все жители многоквартирного дома обязаны выбрать форму управления домом:
Объединение собственников имущества (ОСИ) — для крупных домов;
Простое товарищество — если в доме не более 30 квартир;
Непосредственное управление — возможно, если собственников не более 16.
На данный момент другие формы управления не предусмотрены.
Фасады зданий являются общим имуществом, а значит — любое вмешательство, включая установку кондиционеров, требует коллективного согласия.
Согласно п. 3 статьи 40 Закона, работы, затрагивающие:
несущие или ограждающие конструкции,
общие инженерные сети,
общее имущество дома,
функциональное назначение помещений,
могут проводиться только при наличии письменного согласия не менее 2/3 собственников. Решения принимаются на общем собрании жильцов и обязательно протоколируются.
Итог: Установка кондиционера на фасад возможна только после согласования с жильцами и оформления соответствующего протокола.
Кандидат юридических наук Булат Пономарев подчеркивает:
«Любое вмешательство во внешний облик здания, включая монтаж кондиционеров, должно быть согласовано с органом управления домом.»
Если дом является архитектурным объектом или находится в исторической зоне, может потребоваться отдельное разрешение от акимата или управления архитектуры.
Пример: в Астане, согласно дизайн-коду, существуют следующие рекомендации:
наружные блоки не должны устанавливаться на уличных фасадах;
допускается установка под окном, с декоративной решеткой и покраской в цвет фасада;
кабели и трубы должны быть скрыты.
Наиболее распространенные нарушения:
отсутствие согласования с ОСИ или жильцами;
неправильный слив конденсата — на людей или тротуар;
порча или неэстетичный внешний вид фасада.
Все эти случаи подпадают под действие статьи 505 КоАП РК — «Нарушение правил благоустройства территории».
На май 2025 года за нарушение статьи 505 предусмотрены следующие штрафы:
Для физических лиц — 20 МРП (78 640 тенге);
Для малого бизнеса и НПО — 30 МРП (117 960 тенге);
Для среднего бизнеса — 40 МРП (157 280 тенге);
Для крупного бизнеса — 100 МРП (393 200 тенге).
При повторном нарушении сумма штрафа увеличивается.
Вариантов два:
Если вы признаете нарушение, можно воспользоваться льготной оплатой — 50% суммы штрафа в течение 7 календарных дней (статья 810 КоАП).
Если разрешение фактически было, но оформлено с ошибками, вы можете:
обратиться в суд,
подать жалобу через портал eOtinish.
Важно подготовить доказательства: переписку с жильцами, фотографии, копии протоколов и документов.
Также можно попытаться узаконить установку, но это не гарантирует отмену штрафа — всё зависит от конкретных обстоятельств.
Чтобы не платить штраф до 78 000 тенге, жильцам стоит заранее согласовывать установку кондиционера с управляющей структурой дома. Фасад — это общее имущество, и любые изменения требуют коллективного решения. Соблюдение законодательства не только защитит от санкций, но и поможет сохранить архитектурный облик города.
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