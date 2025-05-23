Казахстану не хватает специалистов: кого готовы привлекать из России

На фоне усиливающегося дефицита рабочей силы работодатели в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) всё чаще обращают внимание на специалистов из России. Проблема нехватки квалифицированных кадров сегодня актуальна не только для самой России, но и для её партнёров по объединению — Беларуси, Казахстана, Армении и Киргизии, сообщает Lada.kz со ссылкой на rg.ru
Во всех странах союза наблюдается схожая тенденция — стремительное сокращение числа квалифицированных специалистов в ключевых отраслях. Основные причины:
демографический спад;
миграция трудоспособного населения за пределы региона;
невысокая привлекательность ряда профессий;
разрыв между требованиями работодателей и уровнем подготовки выпускников.
Эти факторы приводят к тому, что внутренние рынки труда не справляются с обеспечением предприятий необходимыми кадрами.
На этом фоне российские специалисты всё чаще становятся важным кадровым резервом для соседних стран. Благодаря свободному передвижению рабочей силы внутри ЕАЭС, трудоустройство в странах союза упрощено: нет необходимости в визах, упрощены процедуры признания дипломов, действует соглашение о пенсионном обеспечении.
Востребованы прежде всего представители следующих профессий:
Инженеры и технические специалисты — особенно в промышленности, энергетике, строительстве и машиностроении.
Медицинские работники — врачи, медсёстры, фармацевты.
IT-специалисты — разработчики, системные администраторы, аналитики.
Преподаватели и научные сотрудники — в связи с реформами в системах образования.
Рабочие и специалисты среднего звена — сварщики, электрики, механики, операторы оборудования.
Аналитики отмечают, что в условиях углубляющейся интеграции внутри ЕАЭС спрос на профессионалов из России будет только расти. Особенно на фоне стремления государств союза реализовать совместные инфраструктурные и производственные проекты.
Для многих российских специалистов работа в странах ЕАЭС — это не только возможность трудоустройства, но и шанс на карьерный рост, участие в международных проектах и улучшение условий жизни.
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