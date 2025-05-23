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23.05.2025, 09:28

Казахстану не хватает специалистов: кого готовы привлекать из России

Новости Казахстана 0 549

На фоне усиливающегося дефицита рабочей силы работодатели в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) всё чаще обращают внимание на специалистов из России. Проблема нехватки квалифицированных кадров сегодня актуальна не только для самой России, но и для её партнёров по объединению — Беларуси, Казахстана, Армении и Киргизии, сообщает Lada.kz со ссылкой на rg.ru

Денис Абрамов/РИА Новости
Денис Абрамов/РИА Новости

Общий кадровый кризис в ЕАЭС

Во всех странах союза наблюдается схожая тенденция — стремительное сокращение числа квалифицированных специалистов в ключевых отраслях. Основные причины:

  • демографический спад;

  • миграция трудоспособного населения за пределы региона;

  • невысокая привлекательность ряда профессий;

  • разрыв между требованиями работодателей и уровнем подготовки выпускников.

Эти факторы приводят к тому, что внутренние рынки труда не справляются с обеспечением предприятий необходимыми кадрами.

Россия как источник профессиональных ресурсов

На этом фоне российские специалисты всё чаще становятся важным кадровым резервом для соседних стран. Благодаря свободному передвижению рабочей силы внутри ЕАЭС, трудоустройство в странах союза упрощено: нет необходимости в визах, упрощены процедуры признания дипломов, действует соглашение о пенсионном обеспечении.

Востребованы прежде всего представители следующих профессий:

  • Инженеры и технические специалисты — особенно в промышленности, энергетике, строительстве и машиностроении.

  • Медицинские работники — врачи, медсёстры, фармацевты.

  • IT-специалисты — разработчики, системные администраторы, аналитики.

  • Преподаватели и научные сотрудники — в связи с реформами в системах образования.

  • Рабочие и специалисты среднего звена — сварщики, электрики, механики, операторы оборудования.

Прогнозы и перспективы

Аналитики отмечают, что в условиях углубляющейся интеграции внутри ЕАЭС спрос на профессионалов из России будет только расти. Особенно на фоне стремления государств союза реализовать совместные инфраструктурные и производственные проекты.

Для многих российских специалистов работа в странах ЕАЭС — это не только возможность трудоустройства, но и шанс на карьерный рост, участие в международных проектах и улучшение условий жизни.

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