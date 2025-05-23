Казахстанцам предлагают «билеты в рай» за 50 миллионов: что произошло и как отреагировали в ДУМК

Юморист Галымжан Курманбек привлек к себе внимание общественности после запуска необычной и провокационной инициативы — продажи так называемых «билетов в рай». Стоимость таких «проходок в загробную жизнь» варьировалась от 1 до 50 миллионов тенге. По словам самого артиста, идея вызвала интерес у публики, и несколько билетов уже были приобретены, сообщает Lada.kz

Фото: Adil Abdrakhmanov / Getty Images

Резонанс и реакция общества

Запуск этой кампании вызвал широкий общественный резонанс. Многие восприняли идею как богохульство или насмешку над религиозными чувствами верующих. На фоне активного обсуждения в соцсетях к ситуации подключилось и духовенство.

Позиция Духовного управления мусульман Казахстана

С официальным комментарием выступил представитель отдела шариата и фетв Духовного управления мусульман Казахстана (ДУМК) Елбек Тасболатулы. Он отметил, что авторы инициативы некорректно донесли суть проекта, что и вызвало недопонимание среди населения.

«Мусульманин стремится к довольству Аллаха через поклонение, добрые дела и благотворительность, и именно это ведет к раю. Следовало бы ясно объяснить, что речь идет о пожертвованиях во имя добрых намерений, а не буквальной продаже “места в раю”», — пояснил он в комментарии Telegram-каналу Halyqstan.

Деньги, пожертвования и неизвестные детали

Какая сумма в итоге была собрана, сколько человек приобрели билеты и куда именно направлены средства, пока не сообщается. Эти детали, возможно, будут раскрыты позднее, но пока инициатива продолжает вызывать неоднозначные оценки в обществе.