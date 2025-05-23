Курбан айт подарит казахстанцам дополнительные выходные в июне

В июне 2025 года казахстанцы будут праздновать Курбан айт. День празднования Курбан айта утверждает Министерство труда и социальной защиты населения РК на основании данных духовенства РК, сообщает Учет.kz.

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Главным событием месяца станет Курбан айт — один из главных мусульманских праздников. В 2025 году он, по предварительным данным, будет отмечаться 6, 7 и 8 июня. Об этом сообщили в отделе шариата и фетвы Духовного управления мусульман Казахстана (ДУМК).

График отдыха в зависимости от режима работы:

Пятидневная рабочая неделя: 6 июня (пятница) — выходной; 7 июня (суббота) — выходной; 8 июня (воскресенье) — выходной.

Шестидневная рабочая неделя: 6 июня (пятница) — выходной; 7 июня (суббота) — рабочий день; 8 июня (воскресенье) — выходной.



Важно: в ДУМК уточняют, что дата начала Курбан айта может быть скорректирована, поскольку она определяется по лунному календарю. Окончательное решение будет объявлено ближе к концу мая.

Значение праздника Курбан айт

Курбан айт — это праздник жертвоприношения, который отмечается на 70-й день после окончания месяца Рамазан. Он символизирует милосердие, щедрость и заботу о ближних.

Основные традиции праздника:

Проведение праздничной молитвы (айт-намаз) в мечетях;

Жертвоприношение животных (барана, коровы или верблюда);

Разделение мяса между членами семьи, соседями и нуждающимися.

Дата праздника утверждается официально Министерством труда на основе рекомендаций духовных лидеров страны.