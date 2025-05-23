Казахстанцы должны покинуть Гарвард: сколько там студентов

США лишили Гарвардский университет права обучать иностранных студентов. Это решение вызвало обеспокоенность во многих странах, включая Казахстан, чьи граждане обучаются в одном из самых престижных вузов мира, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.
Министерство внутренней безопасности США приняло решение лишить Гарвард возможности принимать иностранных студентов. Это означает, что:
Университет не сможет зачислять студентов из-за рубежа;
Иностранные студенты, уже обучающиеся в Гарварде, должны будут либо перевестись в другие учебные заведения, либо потеряют легальный статус пребывания в стране.
Причины столь радикального шага связаны с конфликтом между университетом и администрацией президента Дональда Трампа, начавшимся еще в апреле 2025 года.
По информации пресс-секретаря Министерства науки и высшего образования РК Олжаса Беркинбаева:
В Гарварде по государственной программе «Болашак» в настоящее время обучаются семь граждан Казахстана.
Информации о казахстанцах, поступивших в вуз по другим программам или на собственные средства, в министерстве пока нет. Запросы по таким случаям будут направлены дополнительно.
Напряженность между Гарвардским университетом и американскими властями началась с угрозы провести проверку федерального финансирования. В ответ на это:
Профессора Гарварда подали в суд на администрацию Трампа;
Позже стало известно о заморозке грантов на сумму 2,2 млрд долларов;
Причиной стало несогласие вуза с требованием пересмотра образовательных программ и так называемого "аудита взглядов" студентов и преподавателей.
В результате Гарвард отказался выполнять указания федеральной администрации и оказался под санкциями.
Стипендия «Болашак» — государственная программа, запущенная в 1993 году по инициативе Нурсултана Назарбаева. Её цель — подготовка кадров для приоритетных секторов экономики Казахстана. Программа охватывает:
Обучение в магистратуре и докторантуре;
Научные и производственные стажировки за рубежом;
Финансирование осуществляется через АО «Центр международных программ», созданное в 2005 году.
Однако вокруг программы в последние годы возникли скандалы. Один из громких случаев связан с судебным разбирательством:
Выпускница «Болашака» выехала в Великобританию, не отработав обязательный срок, а две квартиры, переданные в залог, были выведены из-под обязательств;
Ответственность легла на её поручителей;
В июне 2024 года в суде было достигнуто примирение, и экс-стипендиатка согласилась выплатить долг добровольно.
На фоне этого в Мажилисе даже предложили создать отдельный закон, регулирующий программу «Болашак».
Отказ Гарварда принимать иностранных студентов может оказать серьезное влияние на судьбы казахстанцев, обучающихся там по программе «Болашак» и другим направлениям. Министерство науки и высшего образования РК уже предпринимает шаги для выяснения полной картины. Между тем судьба самой престижной стипендии страны остается предметом как гордости, так и общественной дискуссии.
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