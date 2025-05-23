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23.05.2025, 12:44

Казахстанцы должны покинуть Гарвард: сколько там студентов

Новости Казахстана 0 1 377

США лишили Гарвардский университет права обучать иностранных студентов. Это решение вызвало обеспокоенность во многих странах, включая Казахстан, чьи граждане обучаются в одном из самых престижных вузов мира, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

 

 

© Associated Press
© Associated Press

Решение властей США и его последствия

Министерство внутренней безопасности США приняло решение лишить Гарвард возможности принимать иностранных студентов. Это означает, что:

  • Университет не сможет зачислять студентов из-за рубежа;

  • Иностранные студенты, уже обучающиеся в Гарварде, должны будут либо перевестись в другие учебные заведения, либо потеряют легальный статус пребывания в стране.

Причины столь радикального шага связаны с конфликтом между университетом и администрацией президента Дональда Трампа, начавшимся еще в апреле 2025 года.

Сколько казахстанцев учится в Гарварде

По информации пресс-секретаря Министерства науки и высшего образования РК Олжаса Беркинбаева:

  • В Гарварде по государственной программе «Болашак» в настоящее время обучаются семь граждан Казахстана.

  • Информации о казахстанцах, поступивших в вуз по другим программам или на собственные средства, в министерстве пока нет. Запросы по таким случаям будут направлены дополнительно.

Истоки конфликта: отказ Гарварда подчиняться проверкам

Напряженность между Гарвардским университетом и американскими властями началась с угрозы провести проверку федерального финансирования. В ответ на это:

  • Профессора Гарварда подали в суд на администрацию Трампа;

  • Позже стало известно о заморозке грантов на сумму 2,2 млрд долларов;

  • Причиной стало несогласие вуза с требованием пересмотра образовательных программ и так называемого "аудита взглядов" студентов и преподавателей.

В результате Гарвард отказался выполнять указания федеральной администрации и оказался под санкциями.

Программа "Болашак": миссия, проблемы и судебные споры

Стипендия «Болашак» — государственная программа, запущенная в 1993 году по инициативе Нурсултана Назарбаева. Её цель — подготовка кадров для приоритетных секторов экономики Казахстана. Программа охватывает:

  • Обучение в магистратуре и докторантуре;

  • Научные и производственные стажировки за рубежом;

  • Финансирование осуществляется через АО «Центр международных программ», созданное в 2005 году.

Однако вокруг программы в последние годы возникли скандалы. Один из громких случаев связан с судебным разбирательством:

  • Выпускница «Болашака» выехала в Великобританию, не отработав обязательный срок, а две квартиры, переданные в залог, были выведены из-под обязательств;

  • Ответственность легла на её поручителей;

  • В июне 2024 года в суде было достигнуто примирение, и экс-стипендиатка согласилась выплатить долг добровольно.

На фоне этого в Мажилисе даже предложили создать отдельный закон, регулирующий программу «Болашак».

Заключение

Отказ Гарварда принимать иностранных студентов может оказать серьезное влияние на судьбы казахстанцев, обучающихся там по программе «Болашак» и другим направлениям. Министерство науки и высшего образования РК уже предпринимает шаги для выяснения полной картины. Между тем судьба самой престижной стипендии страны остается предметом как гордости, так и общественной дискуссии.

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