Казахстанцы должны покинуть Гарвард: сколько там студентов

США лишили Гарвардский университет права обучать иностранных студентов. Это решение вызвало обеспокоенность во многих странах, включая Казахстан, чьи граждане обучаются в одном из самых престижных вузов мира, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

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Решение властей США и его последствия

Министерство внутренней безопасности США приняло решение лишить Гарвард возможности принимать иностранных студентов. Это означает, что:

Университет не сможет зачислять студентов из-за рубежа;

Иностранные студенты, уже обучающиеся в Гарварде, должны будут либо перевестись в другие учебные заведения, либо потеряют легальный статус пребывания в стране.

Причины столь радикального шага связаны с конфликтом между университетом и администрацией президента Дональда Трампа, начавшимся еще в апреле 2025 года.

Сколько казахстанцев учится в Гарварде

По информации пресс-секретаря Министерства науки и высшего образования РК Олжаса Беркинбаева:

В Гарварде по государственной программе «Болашак» в настоящее время обучаются семь граждан Казахстана .

Информации о казахстанцах, поступивших в вуз по другим программам или на собственные средства, в министерстве пока нет. Запросы по таким случаям будут направлены дополнительно.

Истоки конфликта: отказ Гарварда подчиняться проверкам

Напряженность между Гарвардским университетом и американскими властями началась с угрозы провести проверку федерального финансирования. В ответ на это:

Профессора Гарварда подали в суд на администрацию Трампа;

Позже стало известно о заморозке грантов на сумму 2,2 млрд долларов ;

Причиной стало несогласие вуза с требованием пересмотра образовательных программ и так называемого "аудита взглядов" студентов и преподавателей.

В результате Гарвард отказался выполнять указания федеральной администрации и оказался под санкциями.

Программа "Болашак": миссия, проблемы и судебные споры

Стипендия «Болашак» — государственная программа, запущенная в 1993 году по инициативе Нурсултана Назарбаева. Её цель — подготовка кадров для приоритетных секторов экономики Казахстана. Программа охватывает:

Обучение в магистратуре и докторантуре;

Научные и производственные стажировки за рубежом;

Финансирование осуществляется через АО «Центр международных программ», созданное в 2005 году.

Однако вокруг программы в последние годы возникли скандалы. Один из громких случаев связан с судебным разбирательством:

Выпускница «Болашака» выехала в Великобританию, не отработав обязательный срок, а две квартиры, переданные в залог, были выведены из-под обязательств;

Ответственность легла на её поручителей;

В июне 2024 года в суде было достигнуто примирение, и экс-стипендиатка согласилась выплатить долг добровольно.

На фоне этого в Мажилисе даже предложили создать отдельный закон, регулирующий программу «Болашак».

Заключение

Отказ Гарварда принимать иностранных студентов может оказать серьезное влияние на судьбы казахстанцев, обучающихся там по программе «Болашак» и другим направлениям. Министерство науки и высшего образования РК уже предпринимает шаги для выяснения полной картины. Между тем судьба самой престижной стипендии страны остается предметом как гордости, так и общественной дискуссии.