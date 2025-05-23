Экс-директор Samruk-Kazyna Construction объявлен в международный розыск — АФМ

Агентство по финансовому мониторингу Республики Казахстан завершило расследование в отношении управляющего директора АО «Samruk-Kazyna Construction» и руководителя ТОО «Дорстройтрест». Об этом сообщили в официальном Telegram-канале АФМ, передает Lada.kz

Фото: depositphotos.com

Хищения на миллиарды и нецелевое использование средств

Оба фигуранта подозреваются в масштабных хищениях бюджетных средств, выделенных на реализацию строительного проекта — многоквартирного жилого комплекса «Кок-Тобе». По данным следствия, в январе 2022 года между АО «Samruk-Kazyna Construction» и ТОО «Дорстройтрест» был заключен инвестиционный договор на возведение жилых зданий. В рамках соглашения подрядчику был перечислен аванс в размере 2,6 млрд тенге.

Однако, как выяснилось позже:

Строительные работы велись с серьезными нарушениями,

Объект не был сдан в установленные сроки,

Часть средств использовалась не по назначению.

Вместо выполнения условий контракта, подозреваемые направили средства на:

Погашение ранее накопленных долгов, не связанных со строительством;

Приобретение личных автомобилей;

Вывод денег на фиктивные компании.

Схема обналичивания и арест имущества

Следствие установило, что 650 миллионов тенге были выведены по поддельным договорам на счета аффилированных с фигурантами компаний, а затем обналичены. За часть этих средств были куплены два автомобиля на сумму 23 млн тенге, которые были оформлены на доверенных лиц, чтобы избежать конфискации.

В рамках расследования суд санкционировал арест имущества подозреваемых:

Пять автомобилей;

Квартира в столице;

Общая стоимость арестованного имущества составила 170 млн тенге.

На данный момент один из фигурантов находится под стражей, в отношении второго — бывшего управляющего директора «Samruk-Kazyna Construction» — объявлен международный розыск.

Контекст: масштабная коррупция в строительной отрасли

Этот инцидент — не единственный случай коррупции в строительной сфере Казахстана, получивший огласку в последние месяцы. Ранее в Актау был вынесен обвинительный приговор по делу о мошенничестве при строительстве жилых комплексов «Султан», «Аккала» и «Мурагер». В другом деле завершено расследование по факту хищения более 170 млн тенге, предназначенных для благоустройства набережной в Кокшетау.

Кроме того, в Восточно-Казахстанской области в начале года были задержаны руководители строительной компании. По данным АФМ, они заключали фиктивные договоры долевого участия в строительстве в Усть-Каменогорске и обманули более 100 граждан.

Политические последствия: критика в адрес «Самрук-Казына»

На фоне резонансных дел депутат Адиль Жубанов выступил с предложением о ликвидации национального холдинга «Самрук-Казына» и передаче его функций в конкурентную среду. В свою очередь, член Высшей аудиторской палаты Нурлан Нуржанов сообщил о планах проведения аудита деятельности холдинга.