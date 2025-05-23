Казахстанец потребовал миллион тенге за клевету: в Сети его назвали алкоголиком

Житель Караганды подал иск о защите чести и достоинства после того, как его в Сети публично назвали хроническим алкоголиком. Суд признал сведения порочащими и частично удовлетворил требования истца, сообщает Lada.kz со ссылкой на Карагандинский областной суд .

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Повод для иска: ложные сведения в Facebook

Скандал разгорелся после того, как в социальной сети Facebook под аккаунтом, зарегистрированным на ответчика, появился комментарий, содержащий персональные данные истца. В тексте утверждалось, что мужчина якобы страдает хроническим алкоголизмом и состоит на соответствующем учете в правоохранительных органах.

Истец посчитал такую информацию клеветнической и унижающей его честь, достоинство и деловую репутацию, после чего обратился в суд с требованием компенсации морального вреда в размере 1 млн тенге.

Решение суда: частичное удовлетворение и компенсация

Суд №2 Казыбекбийского района города Караганды, рассмотрев материалы дела, пришел к выводу, что опубликованные сведения являются ложными и порочащими.

Постановлением суда:

Признаны недостоверными и порочащими сведения о якобы имеющемся у истца алкоголизме.

Ответчик обязан опубликовать официальное опровержение на своей странице в Facebook.

В пользу истца взыскана компенсация морального вреда в размере 200 тысяч тенге .

Кроме того, суд обязал ответчика возместить судебные расходы.

Позиция суда: общественная оценка личности была искажена

Суд подчеркнул, что обвинения в алкоголизме, даже в форме комментария в социальной сети, существенно влияют на репутацию человека. Ни одна из озвученных в публикации деталей не была подтверждена фактами. В материалах дела отсутствовали какие-либо доказательства постановки истца на учет по медицинским или правовым основаниям, связанным с алкоголизмом.

Закон на стороне оклеветанных

В судебном решении была сослана статья 143 Гражданского кодекса РК, согласно которой гражданин вправе требовать опровержения недостоверных сведений, порочащих его честь и деловую репутацию. Помимо этого, закон позволяет требовать и денежную компенсацию за причиненный моральный вред.

Апелляционная инстанция оставила решение районного суда без изменений — оно вступило в законную силу 15 апреля.