Казахстанцам станет легче платить за жилье: государство возьмет часть расходов на себя

В Казахстане активизируют меры по обеспечению населения жильем — в 2024 году удалось ввести в эксплуатацию миллионы квадратных метров, а в 2025-м программа будет продолжена с акцентом на социальную поддержку и арендное жилье, сообщает Lada.kz со ссылкой на Liter.kz.
Председатель Комитета по делам строительства и ЖКХ Мининдустрии РК Бакытжан Жунисбеков в ходе пресс-конференции в СЦК при президенте РК сообщил о достигнутых результатах строительной отрасли:
Введено в эксплуатацию более 18,9 миллиона квадратных метров жилья;
Это соответствует примерно 170 тысячам новых квартир;
За счет государственных инвестиций построено свыше 30 тысяч квартир;
Выдано около 9 тысяч льготных жилищных займов.
Согласно планам правительства на текущий год, программа продолжит развитие:
Планируется строительство 12 тысяч квартир в рамках кредитного жилья;
Будет приобретено свыше 5 тысяч арендных квартир;
Программа охватит разные категории граждан, включая социально уязвимые группы.
На данный момент в республике в очереди на получение жилья числится порядка 652 тысяч человек. Распределение происходит по очередности, с соблюдением социальной справедливости:
Минимум 20% от построенных арендных квартир направляется на обеспечение жильем детей-сирот;
Принципиальное внимание уделяется уязвимым слоям населения.
С 2022 года в Казахстане реализуется программа субсидирования аренды жилья. Поддержка предоставляется следующим образом:
Государство покрывает до 50% стоимости аренды для определённых категорий граждан;
В 2025 году господдержку получают уже около 11 тысяч семей;
Программа ориентирована на людей с ограниченными финансовыми возможностями, нуждающихся в жилье.
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