Казахстанцам станет легче платить за жилье: государство возьмет часть расходов на себя

В Казахстане активизируют меры по обеспечению населения жильем — в 2024 году удалось ввести в эксплуатацию миллионы квадратных метров, а в 2025-м программа будет продолжена с акцентом на социальную поддержку и арендное жилье, сообщает Lada.kz со ссылкой на Liter.kz .

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Результаты 2024 года: сотни тысяч новых квартир

Председатель Комитета по делам строительства и ЖКХ Мининдустрии РК Бакытжан Жунисбеков в ходе пресс-конференции в СЦК при президенте РК сообщил о достигнутых результатах строительной отрасли:

Введено в эксплуатацию более 18,9 миллиона квадратных метров жилья ;

Это соответствует примерно 170 тысячам новых квартир ;

За счет государственных инвестиций построено свыше 30 тысяч квартир ;

Выдано около 9 тысяч льготных жилищных займов.

План на 2025 год: больше доступного жилья

Согласно планам правительства на текущий год, программа продолжит развитие:

Планируется строительство 12 тысяч квартир в рамках кредитного жилья;

Будет приобретено свыше 5 тысяч арендных квартир ;

Программа охватит разные категории граждан, включая социально уязвимые группы.

Очередь на жилье: приоритет — детям-сиротам

На данный момент в республике в очереди на получение жилья числится порядка 652 тысяч человек. Распределение происходит по очередности, с соблюдением социальной справедливости:

Минимум 20% от построенных арендных квартир направляется на обеспечение жильем детей-сирот ;

Принципиальное внимание уделяется уязвимым слоям населения.

Субсидии на аренду: помощь уже получают тысячи семей

С 2022 года в Казахстане реализуется программа субсидирования аренды жилья. Поддержка предоставляется следующим образом: