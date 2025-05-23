Казахстан и Россия делят телефонный код +7: какие номера останутся за казахстанцами

Министерство цифрового развития вынесло на обсуждение проект соглашения с Россией о разделе международного телефонного кода. Документ определяет, какие диапазоны номеров будут использоваться только Казахстаном, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

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Новый шаг в телекоммуникационной независимости

На портале "Открытые НПА" опубликован проект соглашения между правительствами Казахстана и России о совместном использовании седьмой зоны всемирной нумерации — телефонного кода +7. Об этом сообщает Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК.

Проект определяет конкретные диапазоны телефонных номеров, закрепленные за каждой из стран:

Казахстан сохранит за собой коды: +7 0, +7 6, +7 7 ;

Россия — коды: +7 2, +7 3, +7 4, +7 5, +7 9.

Обсуждение документа на общественном уровне продлится до 2 июня 2025 года.

Как Казахстан шел к собственному коду

Впервые идея об отказе от совместного с Россией телефонного кода +7 обсуждалась в Казахстане еще в сентябре 2021 года. Тогда Министерство цифрового развития сообщило о планах получить для страны отдельный международный код.

Для этого Казахстан зарезервировал номер +997 в Международном союзе электросвязи (ITU), а позже предложил также вариант +77 — о чем в марте 2023 года сообщил бывший министр Багдат Мусин во время визита в США.

Почему отказались от перехода

Однако переход на новый код оказался слишком затратным и технически сложным. В случае смены кода:

гражданам пришлось бы вручную переписывать все контакты;

пришлось бы повторно проходить авторизацию в различных онлайн-сервисах, где номера телефонов используются для идентификации.

В ноябре 2023 года Минцифры официально сообщило, что вопрос был повторно рассмотрен с участием операторов связи. По итогам переговоров с ITU было принято решение сохранить за Казахстаном международный код +7, как наиболее удобный и экономически оправданный вариант.