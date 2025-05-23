Три реки: в Казахстане начнут доставлять грузы по-новому

Министерство транспорта РК анонсировало масштабные планы по развитию грузоперевозок по внутренним водным артериям. Речь идет о трех ключевых реках страны — Иртыше, Жайыке и Или. В рамках проекта будут созданы мультимодальные логистические коридоры, новые порты и транспортные хабы, что должно значительно увеличить объемы перевозок и доходы в бюджет, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS

Фото: lsm.kz

Иртыш: международный транзитный маршрут Россия – Казахстан – Китай

Развитие транспортной логистики на Иртыше осуществляется в рамках утвержденной дорожной карты. Основная цель — создание мультимодального маршрута, связывающего Россию, Казахстан и Китай.

Планируемые меры:

Создание транзитного коридора через трансграничный участок Омск (РФ) – озеро Зайсан – поселок Тугыл (ВКО).

Строительство нового гидротехнического сооружения между Павлодаром и Семеем для обеспечения стабильной судоходности.

Возведение речного порта в поселке Тугыл.

Прокладка железной дороги до Майкапчагая с выходом к будущему пункту пропуска Майкапчагай – Зимунай на границе с Китаем.

Ожидаемый эффект:

Объем грузоперевозок по маршруту Россия – Казахстан – Китай может достичь 3,6 млн тонн в год.

Жайык-Каспийский канал: курс на экспорт в Азербайджан и Россию

Следующее направление – развитие экспортного потенциала Атырауской области через Жайык-Каспийский водный канал. Предполагается модернизация канала и речного порта в Атырау.

Ключевые инициативы:

Проведение дноуглубительных работ в 2025–2026 годах до глубины 2,5–3 метров.

Расширение инфраструктуры порта: увеличение территории, удлинение причала, модернизация погрузочной техники.

Привлечение частных инвестиций для реализации проекта.

Целевые грузы:

Экспорт серы и полипропилена, производимых компаниями "Тенгизшевройл" и KPI.

Планируемый объем перевозок:

До 1 млн тонн в год.

Река Или: Казахстанско-китайский хаб на юго-востоке страны

Еще один логистический проект развернется на реке Или. Планируется наладить грузоперевозки по маршруту Қонаев – Иньин (КНР).

Мероприятия по проекту:

Создание транспортно-логистического хаба (ТЛХ) для перераспределения грузопотоков Центральной Азии.

Выделение 100 гектаров земли для речного порта и инфраструктуры хаба.

Разработка проекта в партнерстве с китайским бизнесом.

Будущие шаги:

До 2030 года планируется за счет частных инвесторов обновить речной флот и модернизировать прибрежную инфраструктуру, находящуюся в частной собственности.

Финансирование:

Объем инвестиций будет определен после разработки проектно-сметной документации и выбора инвестора.

Экономический эффект: рост налоговых поступлений в бюджет

Как ожидают в Министерстве транспорта, реализация всех трех проектов приведет к значительному росту налоговых поступлений от водного транспорта.

Прогноз: