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23.05.2025, 16:07

Три реки: в Казахстане начнут доставлять грузы по-новому

Новости Казахстана 0 365

Министерство транспорта РК анонсировало масштабные планы по развитию грузоперевозок по внутренним водным артериям. Речь идет о трех ключевых реках страны — Иртыше, Жайыке и Или. В рамках проекта будут созданы мультимодальные логистические коридоры, новые порты и транспортные хабы, что должно значительно увеличить объемы перевозок и доходы в бюджет, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS

Фото: lsm.kz
Фото: lsm.kz

Иртыш: международный транзитный маршрут Россия – Казахстан – Китай

Развитие транспортной логистики на Иртыше осуществляется в рамках утвержденной дорожной карты. Основная цель — создание мультимодального маршрута, связывающего Россию, Казахстан и Китай.

Планируемые меры:

  • Создание транзитного коридора через трансграничный участок Омск (РФ) – озеро Зайсан – поселок Тугыл (ВКО).

  • Строительство нового гидротехнического сооружения между Павлодаром и Семеем для обеспечения стабильной судоходности.

  • Возведение речного порта в поселке Тугыл.

  • Прокладка железной дороги до Майкапчагая с выходом к будущему пункту пропуска Майкапчагай – Зимунай на границе с Китаем.

Ожидаемый эффект:
Объем грузоперевозок по маршруту Россия – Казахстан – Китай может достичь 3,6 млн тонн в год.

Жайык-Каспийский канал: курс на экспорт в Азербайджан и Россию

Следующее направление – развитие экспортного потенциала Атырауской области через Жайык-Каспийский водный канал. Предполагается модернизация канала и речного порта в Атырау.

Ключевые инициативы:

  • Проведение дноуглубительных работ в 2025–2026 годах до глубины 2,5–3 метров.

  • Расширение инфраструктуры порта: увеличение территории, удлинение причала, модернизация погрузочной техники.

  • Привлечение частных инвестиций для реализации проекта.

Целевые грузы:
Экспорт серы и полипропилена, производимых компаниями "Тенгизшевройл" и KPI.

Планируемый объем перевозок:
До 1 млн тонн в год.

Река Или: Казахстанско-китайский хаб на юго-востоке страны

Еще один логистический проект развернется на реке Или. Планируется наладить грузоперевозки по маршруту Қонаев – Иньин (КНР).

Мероприятия по проекту:

  • Создание транспортно-логистического хаба (ТЛХ) для перераспределения грузопотоков Центральной Азии.

  • Выделение 100 гектаров земли для речного порта и инфраструктуры хаба.

  • Разработка проекта в партнерстве с китайским бизнесом.

Будущие шаги:
До 2030 года планируется за счет частных инвесторов обновить речной флот и модернизировать прибрежную инфраструктуру, находящуюся в частной собственности.

Финансирование:
Объем инвестиций будет определен после разработки проектно-сметной документации и выбора инвестора.

Экономический эффект: рост налоговых поступлений в бюджет

Как ожидают в Министерстве транспорта, реализация всех трех проектов приведет к значительному росту налоговых поступлений от водного транспорта.

Прогноз:

  • Рост налоговых поступлений в 2–3 раза.

  • Текущий уровень доходов — 16–20 млрд тенге в год.

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