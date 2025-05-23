Три реки: в Казахстане начнут доставлять грузы по-новому

Министерство транспорта РК анонсировало масштабные планы по развитию грузоперевозок по внутренним водным артериям. Речь идет о трех ключевых реках страны — Иртыше, Жайыке и Или. В рамках проекта будут созданы мультимодальные логистические коридоры, новые порты и транспортные хабы, что должно значительно увеличить объемы перевозок и доходы в бюджет, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS
Развитие транспортной логистики на Иртыше осуществляется в рамках утвержденной дорожной карты. Основная цель — создание мультимодального маршрута, связывающего Россию, Казахстан и Китай.
Планируемые меры:
Создание транзитного коридора через трансграничный участок Омск (РФ) – озеро Зайсан – поселок Тугыл (ВКО).
Строительство нового гидротехнического сооружения между Павлодаром и Семеем для обеспечения стабильной судоходности.
Возведение речного порта в поселке Тугыл.
Прокладка железной дороги до Майкапчагая с выходом к будущему пункту пропуска Майкапчагай – Зимунай на границе с Китаем.
Ожидаемый эффект:
Объем грузоперевозок по маршруту Россия – Казахстан – Китай может достичь 3,6 млн тонн в год.
Следующее направление – развитие экспортного потенциала Атырауской области через Жайык-Каспийский водный канал. Предполагается модернизация канала и речного порта в Атырау.
Ключевые инициативы:
Проведение дноуглубительных работ в 2025–2026 годах до глубины 2,5–3 метров.
Расширение инфраструктуры порта: увеличение территории, удлинение причала, модернизация погрузочной техники.
Привлечение частных инвестиций для реализации проекта.
Целевые грузы:
Экспорт серы и полипропилена, производимых компаниями "Тенгизшевройл" и KPI.
Планируемый объем перевозок:
До 1 млн тонн в год.
Еще один логистический проект развернется на реке Или. Планируется наладить грузоперевозки по маршруту Қонаев – Иньин (КНР).
Мероприятия по проекту:
Создание транспортно-логистического хаба (ТЛХ) для перераспределения грузопотоков Центральной Азии.
Выделение 100 гектаров земли для речного порта и инфраструктуры хаба.
Разработка проекта в партнерстве с китайским бизнесом.
Будущие шаги:
До 2030 года планируется за счет частных инвесторов обновить речной флот и модернизировать прибрежную инфраструктуру, находящуюся в частной собственности.
Финансирование:
Объем инвестиций будет определен после разработки проектно-сметной документации и выбора инвестора.
Как ожидают в Министерстве транспорта, реализация всех трех проектов приведет к значительному росту налоговых поступлений от водного транспорта.
Прогноз:
Рост налоговых поступлений в 2–3 раза.
Текущий уровень доходов — 16–20 млрд тенге в год.
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