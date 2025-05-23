Бесплатный и льготный проезд детей на поездах в Казахстане: что нужно знать

С наступлением летнего сезона актуализируется вопрос о правилах перевозки детей железнодорожным транспортом. Национальный перевозчик напомнил казахстанцам основные условия, касающиеся бесплатного и льготного проезда несовершеннолетних, а также необходимые документы для поездки, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengri Travel.
Согласно информации АО «Пассажирские перевозки», детям младше 7 лет (до дня исполнения 7 лет) предоставляется право бесплатного проезда при соблюдении следующих условий:
ребенок не занимает отдельное место в вагоне;
сопровождается взрослым.
Если ребенку требуется отдельное место, даже при возрасте до 7 лет, необходимо приобрести детский билет.
Важно: Один взрослый может бесплатно провезти только одного ребенка до 7 лет без места. Для других детей этой возрастной категории приобретаются детские билеты.
После достижения 7-летнего возраста дети должны ездить по билету, даже если не занимают отдельного места. Для пассажиров от 7 до 15 лет:
оформляется детский билет;
цена билета составляет 50% от стоимости взрослого.
С 15 лет дети считаются взрослыми пассажирами и должны покупать билеты по полной стоимости. При этом:
подростки могут путешествовать самостоятельно;
при посадке в поезд необходимо предоставить нотариально заверенное согласие от родителей или законных представителей.
Правила международных перевозок несколько отличаются от внутренних:
До 5 лет — бесплатно, если не предоставляется отдельное место;
5–10 лет — по детскому тарифу;
10–15 лет:
внутри Казахстана — по льготному тарифу (50%);
на территории других стран — по полной стоимости.
Для оформления билета и посадки в поезд необходимо:
при поездке с родителями — свидетельство о рождении или паспорт ребенка;
если ребенка сопровождает не родитель — нотариально заверенное разрешение от обоих родителей.
Железнодорожная компания также обращается к родителям и сопровождающим взрослым с просьбой:
соблюдать правила безопасности;
не оставлять детей без присмотра во время поездки.
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