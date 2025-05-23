Бесплатный и льготный проезд детей на поездах в Казахстане: что нужно знать

С наступлением летнего сезона актуализируется вопрос о правилах перевозки детей железнодорожным транспортом. Национальный перевозчик напомнил казахстанцам основные условия, касающиеся бесплатного и льготного проезда несовершеннолетних, а также необходимые документы для поездки, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengri Travel .

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Бесплатный проезд для детей до 7 лет

Согласно информации АО «Пассажирские перевозки», детям младше 7 лет (до дня исполнения 7 лет) предоставляется право бесплатного проезда при соблюдении следующих условий:

ребенок не занимает отдельное место в вагоне;

сопровождается взрослым.

Если ребенку требуется отдельное место, даже при возрасте до 7 лет, необходимо приобрести детский билет.

Важно: Один взрослый может бесплатно провезти только одного ребенка до 7 лет без места. Для других детей этой возрастной категории приобретаются детские билеты.

Льготный билет с 7 до 15 лет

После достижения 7-летнего возраста дети должны ездить по билету, даже если не занимают отдельного места. Для пассажиров от 7 до 15 лет:

оформляется детский билет ;

цена билета составляет 50% от стоимости взрослого.

Взрослый билет для подростков от 15 лет

С 15 лет дети считаются взрослыми пассажирами и должны покупать билеты по полной стоимости. При этом:

подростки могут путешествовать самостоятельно ;

при посадке в поезд необходимо предоставить нотариально заверенное согласие от родителей или законных представителей.

Особенности межгосударственных поездок

Правила международных перевозок несколько отличаются от внутренних:

До 5 лет — бесплатно, если не предоставляется отдельное место;

5–10 лет — по детскому тарифу;

10–15 лет : внутри Казахстана — по льготному тарифу (50%); на территории других стран — по полной стоимости .



Какие документы нужны

Для оформления билета и посадки в поезд необходимо:

при поездке с родителями — свидетельство о рождении или паспорт ребенка ;

если ребенка сопровождает не родитель — нотариально заверенное разрешение от обоих родителей.

Напоминание о безопасности

Железнодорожная компания также обращается к родителям и сопровождающим взрослым с просьбой: