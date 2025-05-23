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23.05.2025, 17:59

Война за дороги в Казахстане: почему местные перевозчики боятся релокантов

Новости Казахстана 0 341

В Казахстане разгорелась дискуссия вокруг роли иностранных перевозчиков, зарегистрированных в стране. Министр транспорта Марат Карабаев прокомментировал ситуацию, отверг обвинения в покровительстве и рассказал, как изменились правила игры на рынке международных перевозок, сообщает Lada.kz со ссылкой на Finratings.kz.

Фото: pixabay
Фото: pixabay

В чем суть конфликта

Поводом для спора стало заявление главы национальной ассоциации перевозчиков Павла Телицына, прозвучавшее на правительственном часе в Сенате. Он обвинил Минтранс в содействии иностранным компаниям – так называемым релокантам – и заявил, что прибыль в сфере перевозок уходит за границу, не принося пользы экономике Казахстана.

«Из 250 тысяч выданных в 2024 году разрешений на международные перевозки значительная часть досталась релокантам. Это около 4 млрд долларов, которые могли бы остаться в стране», – заявил Телицын.

По его словам, иностранные компании лишь формально оформлены в РК, а вся реальная выгода выводится за рубеж.

Позиция министра: это казахстанские компании

Марат Карабаев с обвинениями не согласен. Он подчеркнул, что все спорные компании официально зарегистрированы в Казахстане, нанимают местных сотрудников, арендуют склады и платят налоги в казахстанский бюджет.

«Это полноценный казахстанский бизнес с участием иностранного капитала, а не чисто зарубежные фирмы», – отметил министр.

Для справки: в 2023 году в Казахстане работали 63 транспортные компании с иностранным участием, сейчас их стало меньше – 57.

Что изменилось в правилах перевозок

Министр отметил, что именно благодаря новым правилам удалось изменить баланс в сфере перевозок и повысить прозрачность рынка:

  • Исключение монополии: ранее до 70% разрешений получали одни и те же компании. Теперь доступ к ним равный.

  • Сокращение допущенного транспорта: количество автомобилей, получивших разрешения, уменьшилось с 90 тысяч до 33 тысяч.

  • Именные бланки: каждый документ теперь содержит информацию о компании и конкретной машине.

  • Ограничение срока действия: вместо прежних 100 дней бланки действуют только 30 дней.

  • Борьба с перепродажей: документы теперь нельзя накапливать или передавать другим – это исключает «теневой рынок».

«Эти меры уже дали эффект – стоимость перевозок в Европу снизилась с 12–14 тыс. до 7–9 тыс. долларов», – сообщил Карабаев.

Кто недоволен реформами и почему

По словам министра, больше всего критикуют новые условия те, кто раньше имел монопольный доступ к разрешениям или зарабатывал на их перепродаже. В числе таких – и глава ассоциации перевозчиков Павел Телицын.

Глава Комитета автотранспорта Алтай Али добавил:

«В 2023 году была выявлена попытка незаконной передачи бланка со стороны компании господина Телицына. Именно поэтому отдельные игроки сегодня недовольны – рынок стал прозрачным, и прежние схемы перестали работать».

Кто реально пополняет бюджет

В качестве аргумента в защиту реформ был приведен налоговый анализ:

  • 10 компаний с иностранным участием в 2024 году выплатили в бюджет 2,5 млрд тенге.

  • 10 казахстанских перевозчиков — лишь 350 млн тенге.

Эти данные, по словам Карабаева, свидетельствуют в пользу участия релокантов: они приносят больше пользы экономике и формируют здоровую конкуренцию.

Две ассоциации – два подхода

Министр также напомнил, что на рынке работают две организации:

  • Союз международных перевозчиков, созданный в 1997 году, объединяет более 400 компаний и поддержал реформы;

  • Ассоциация перевозчиков, возглавляемая Телицыным, существует с 2023 года и включает всего 26 компаний, что составляет около 4% от общего числа игроков.

Вывод: Вопреки обвинениям, участие релокантов не ослабляет, а усиливает рынок перевозок Казахстана. Новые правила ограничили монополию, убрали «серые» схемы и снизили цены. Минтранс настаивает: компании с иностранным капиталом, работающие в стране, должны рассматриваться как часть казахстанской экономики.

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