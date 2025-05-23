Казахстан и Китай усиливают сотрудничество в нефтегазовой сфере

Развитие стратегического партнерства

Первый заместитель Премьер-министра РК Роман Скляр отметил положительную динамику сотрудничества между Казахстаном и Китаем, подчеркнув активное взаимодействие с CNPC по всем ключевым направлениям. По его словам, партнёрство охватывает широкий спектр проектов и способствует укреплению энергетической безопасности региона.

Фокус на совместные проекты и модернизацию

Во время переговоров особое внимание было уделено вопросам реализации совместных инициатив на территории Казахстана. В числе приоритетных направлений:

Модернизация нефтеперерабатывающих объектов ,

Развитие совместного недропользования ,

Продвижение проектов в области нефтехимии ,

Обеспечение стабильных поставок нефти и газа ,

Укрепление социальной стабильности на производственных площадках.

Стороны обсудили шаги по внедрению современных технологий и улучшению экологических стандартов в нефтегазовом секторе.

Поддержка и готовность к дальнейшему взаимодействию

Глава CNPC Хоу Цицзюнь выразил признательность казахстанской стороне за конструктивный и открытый диалог. Он подтвердил готовность компании продолжать тесное сотрудничество и наращивать усилия по реализации взаимовыгодных и технологически передовых проектов.

Вектор на интеграцию и долгосрочное сотрудничество

По итогам встречи обе стороны подтвердили свою приверженность углублению двусторонних связей в рамках деятельности казахстанско-китайской межправительственной комиссии. Отдельно отмечено значение инициативы «Один пояс — один путь» как ключевой платформы для совместного экономического развития и расширения сотрудничества в энергетической сфере.