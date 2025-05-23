18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
510.84
579.7
6.39
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
23.05.2025, 18:24

Казахстан и Китай усиливают сотрудничество в нефтегазовой сфере

Новости Казахстана 0 440

Состоялась рабочая встреча первого заместителя Премьер-министра РК Романа Скляра с президентом Китайской национальной нефтегазовой корпорации (CNPC) Хоу Цицзюнем, сообщает Lada.kz

Фото: primeminister.kz
Фото: primeminister.kz

Развитие стратегического партнерства

Первый заместитель Премьер-министра РК Роман Скляр отметил положительную динамику сотрудничества между Казахстаном и Китаем, подчеркнув активное взаимодействие с CNPC по всем ключевым направлениям. По его словам, партнёрство охватывает широкий спектр проектов и способствует укреплению энергетической безопасности региона.

Фокус на совместные проекты и модернизацию

Во время переговоров особое внимание было уделено вопросам реализации совместных инициатив на территории Казахстана. В числе приоритетных направлений:

  • Модернизация нефтеперерабатывающих объектов,

  • Развитие совместного недропользования,

  • Продвижение проектов в области нефтехимии,

  • Обеспечение стабильных поставок нефти и газа,

  • Укрепление социальной стабильности на производственных площадках.

Стороны обсудили шаги по внедрению современных технологий и улучшению экологических стандартов в нефтегазовом секторе.

Поддержка и готовность к дальнейшему взаимодействию

Глава CNPC Хоу Цицзюнь выразил признательность казахстанской стороне за конструктивный и открытый диалог. Он подтвердил готовность компании продолжать тесное сотрудничество и наращивать усилия по реализации взаимовыгодных и технологически передовых проектов.

Вектор на интеграцию и долгосрочное сотрудничество

По итогам встречи обе стороны подтвердили свою приверженность углублению двусторонних связей в рамках деятельности казахстанско-китайской межправительственной комиссии. Отдельно отмечено значение инициативы «Один пояс — один путь» как ключевой платформы для совместного экономического развития и расширения сотрудничества в энергетической сфере.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

"Надо уезжать": о чем молчат тысячи казахстанцевНовости Казахстана
29.04.2025, 05:39 0
Огромную змею заметили в степях МангистауЭкология
17.05.2025, 14:25 0
Сообщение о найденой в Каспии ракетной подлодке распространяется в СетиОбщество
16.05.2025, 19:47 0
Почему в Казахстане отказываются от использования георгиевской лентыНовости Казахстана
08.05.2025, 14:40 0
Казахстанцев в Грузии стали встречать оскорблениями и отказами на границеНовости Казахстана
28.04.2025, 10:39 0

Последние комментарии

< >
Всплеск хамства: грубость и агрессия захватили улицы Казахстана
Pluto 9701 → Нужно вводить как можно больше штрафов, вот это господа называется эффект бумеранга продолжайте в таком же духе, нужно бы запомнить господа чиновники мировой опыт, что штрафы ничего на решают даже на…
В автобусах Актау больше не будет кондукторов
Базелик → Национальные особенности водителей маршрутных автобусов: 1. Проезд на красный свет: Некоторые водители игнорируют светофор, особенно если на дороге мало машин. 2. Неуступка дороги: Водители не уступа…
Открытие Сулейменова: почему только казахи способны расшифровать Закон Осириса?
Sara19k → өөөй мынауың шайдығой- Осирис-өлімнің кұдайығой
Казан на костре возле дома: что нужно знать жителям Актау
Apmaxa → какие ещё отведённые места? что за бред?
«Зеленский потерял легитимность». Кто будет подписывать меморандум с Россией?
Aqtau_2023 → Сначала оккупация Украинских земель, теперь указывает кому можно а кому нельзя подписывать, это уже чересчур лезть в дела чужого государства.