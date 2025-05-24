Почему российские инвесторы покидают Казахстан и кто приходит им на смену

Инвестиционный климат в Казахстане переживает значительные изменения. На фоне ухода части иностранных компаний в страну приходит новая волна капитала — в основном из Азии. Особенно заметна динамика в числе российских предприятий, сокращающем свое присутствие на фоне активного роста китайских и узбекских инвестиций, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.
Россия, долгое время остававшаяся ведущим инвестором в Казахстан, демонстрирует рекордное сокращение. По данным на 1 мая 2025 года, в стране зарегистрировано 17 988 российских компаний, что на 873 предприятия меньше, чем четырьмя месяцами ранее. Это снижение на 4,6% — самое крупное среди всех иностранных инвесторов.
Отток затронул и представителей других стран:
Турция: закрылись 154 компании;
Кыргызстан: минус 161 предприятие;
Украина: минус 44 компании;
Южная Корея: минус 43 юридических лица.
Причины ухода компаний могут быть разными — от сложностей с регуляторными процедурами до геополитических факторов и перераспределения бизнес-интересов.
Пока одни компании сворачивают деятельность, Казахстан активно привлекает новых инвесторов, главным образом из стран Азии. Эта тенденция говорит о переориентации инвестиционного фокуса страны.
За последние четыре месяца количество китайских компаний в Казахстане увеличилось на 465, достигнув 4141 предприятия. Китайские инвесторы активно развивают проекты в:
инфраструктуре,
энергетике,
добывающей промышленности,
розничной и оптовой торговле.
Основной вектор — инициатива «Один пояс — один путь», в рамках которой Казахстан становится важным транспортным и логистическим звеном.
Еще более впечатляющий рост продемонстрировал Узбекистан — плюс 527 компаний. Теперь в Казахстане зарегистрированы 4934 узбекских предприятия. Активизация сотрудничества идет по следующим направлениям:
торговля,
логистика,
сельское хозяйство.
Рост числа узбекских компаний отражает укрепление региональных экономических связей в Центральной Азии.
Иностранные и совместные компании наиболее активно работают в следующих отраслях:
Оптовая и розничная торговля, ремонт автомобилей и мотоциклов – 35,8%;
Услуги в других сферах (включая IT) – 14,1%;
Строительство – 9,1%.
Эти секторы демонстрируют высокую инвестиционную емкость и стабильный спрос, особенно на фоне растущей урбанизации и цифровизации экономики.
Не все участники рынка довольны условиями ведения бизнеса. Только за 2024 год иностранные компании подали более 200 исков против государственных органов Казахстана. При этом 80% дел были решены в пользу инвесторов, что подчеркивает наличие правовых механизмов защиты интересов бизнеса.
Наиболее частыми ответчиками в суде стали:
Министерство финансов – по вопросам налогов и таможни;
Министерство промышленности – по вопросам недропользования и инфраструктуры;
Экологические ведомства – в спорах о соблюдении природоохранных требований.
По словам председателя судебной коллегии Верховного суда Аслана Тукиева, многие из этих дел имеют социальную и экономическую значимость:
«Они затрагивают не только интересы бизнеса, но и жизнь большого числа казахстанцев, в том числе работников предприятий, а также оказывают влияние на государственный бюджет».
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