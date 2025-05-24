Почему российские инвесторы покидают Казахстан и кто приходит им на смену

Инвестиционный климат в Казахстане переживает значительные изменения. На фоне ухода части иностранных компаний в страну приходит новая волна капитала — в основном из Азии. Особенно заметна динамика в числе российских предприятий, сокращающем свое присутствие на фоне активного роста китайских и узбекских инвестиций, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: primeminister.kz

Снижение активности: кто уходит и почему

Россия, долгое время остававшаяся ведущим инвестором в Казахстан, демонстрирует рекордное сокращение. По данным на 1 мая 2025 года, в стране зарегистрировано 17 988 российских компаний, что на 873 предприятия меньше, чем четырьмя месяцами ранее. Это снижение на 4,6% — самое крупное среди всех иностранных инвесторов.

Отток затронул и представителей других стран:

Турция : закрылись 154 компании;

Кыргызстан : минус 161 предприятие;

Украина : минус 44 компании;

Южная Корея: минус 43 юридических лица.

Причины ухода компаний могут быть разными — от сложностей с регуляторными процедурами до геополитических факторов и перераспределения бизнес-интересов.

Новый приток капитала: кто занимает освободившиеся ниши

Пока одни компании сворачивают деятельность, Казахстан активно привлекает новых инвесторов, главным образом из стран Азии. Эта тенденция говорит о переориентации инвестиционного фокуса страны.

Китай: уверенное наступление

За последние четыре месяца количество китайских компаний в Казахстане увеличилось на 465, достигнув 4141 предприятия. Китайские инвесторы активно развивают проекты в:

инфраструктуре,

энергетике,

добывающей промышленности,

розничной и оптовой торговле.

Основной вектор — инициатива «Один пояс — один путь», в рамках которой Казахстан становится важным транспортным и логистическим звеном.

Узбекистан: лидер среди соседей

Еще более впечатляющий рост продемонстрировал Узбекистан — плюс 527 компаний. Теперь в Казахстане зарегистрированы 4934 узбекских предприятия. Активизация сотрудничества идет по следующим направлениям:

торговля,

логистика,

сельское хозяйство.

Рост числа узбекских компаний отражает укрепление региональных экономических связей в Центральной Азии.

Где сосредоточен иностранный бизнес в Казахстане

Иностранные и совместные компании наиболее активно работают в следующих отраслях:

Оптовая и розничная торговля, ремонт автомобилей и мотоциклов – 35,8%;

Услуги в других сферах (включая IT) – 14,1%;

Строительство – 9,1%.

Эти секторы демонстрируют высокую инвестиционную емкость и стабильный спрос, особенно на фоне растущей урбанизации и цифровизации экономики.

С какими проблемами сталкиваются инвесторы

Не все участники рынка довольны условиями ведения бизнеса. Только за 2024 год иностранные компании подали более 200 исков против государственных органов Казахстана. При этом 80% дел были решены в пользу инвесторов, что подчеркивает наличие правовых механизмов защиты интересов бизнеса.

Наиболее частыми ответчиками в суде стали:

Министерство финансов – по вопросам налогов и таможни;

Министерство промышленности – по вопросам недропользования и инфраструктуры;

Экологические ведомства – в спорах о соблюдении природоохранных требований.

По словам председателя судебной коллегии Верховного суда Аслана Тукиева, многие из этих дел имеют социальную и экономическую значимость: