18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
510.84
579.7
6.39
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
23.05.2025, 19:13

Почему российские инвесторы покидают Казахстан и кто приходит им на смену

Новости Казахстана 0 896

Инвестиционный климат в Казахстане переживает значительные изменения. На фоне ухода части иностранных компаний в страну приходит новая волна капитала — в основном из Азии. Особенно заметна динамика в числе российских предприятий, сокращающем свое присутствие на фоне активного роста китайских и узбекских инвестиций, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: primeminister.kz
Фото: primeminister.kz

Снижение активности: кто уходит и почему

Россия, долгое время остававшаяся ведущим инвестором в Казахстан, демонстрирует рекордное сокращение. По данным на 1 мая 2025 года, в стране зарегистрировано 17 988 российских компаний, что на 873 предприятия меньше, чем четырьмя месяцами ранее. Это снижение на 4,6% — самое крупное среди всех иностранных инвесторов.

Отток затронул и представителей других стран:

  • Турция: закрылись 154 компании;

  • Кыргызстан: минус 161 предприятие;

  • Украина: минус 44 компании;

  • Южная Корея: минус 43 юридических лица.

Причины ухода компаний могут быть разными — от сложностей с регуляторными процедурами до геополитических факторов и перераспределения бизнес-интересов.

Новый приток капитала: кто занимает освободившиеся ниши

Пока одни компании сворачивают деятельность, Казахстан активно привлекает новых инвесторов, главным образом из стран Азии. Эта тенденция говорит о переориентации инвестиционного фокуса страны.

Китай: уверенное наступление

За последние четыре месяца количество китайских компаний в Казахстане увеличилось на 465, достигнув 4141 предприятия. Китайские инвесторы активно развивают проекты в:

  • инфраструктуре,

  • энергетике,

  • добывающей промышленности,

  • розничной и оптовой торговле.

Основной вектор — инициатива «Один пояс — один путь», в рамках которой Казахстан становится важным транспортным и логистическим звеном.

Узбекистан: лидер среди соседей

Еще более впечатляющий рост продемонстрировал Узбекистан — плюс 527 компаний. Теперь в Казахстане зарегистрированы 4934 узбекских предприятия. Активизация сотрудничества идет по следующим направлениям:

  • торговля,

  • логистика,

  • сельское хозяйство.

Рост числа узбекских компаний отражает укрепление региональных экономических связей в Центральной Азии.

Где сосредоточен иностранный бизнес в Казахстане

Иностранные и совместные компании наиболее активно работают в следующих отраслях:

  • Оптовая и розничная торговля, ремонт автомобилей и мотоциклов – 35,8%;

  • Услуги в других сферах (включая IT) – 14,1%;

  • Строительство – 9,1%.

Эти секторы демонстрируют высокую инвестиционную емкость и стабильный спрос, особенно на фоне растущей урбанизации и цифровизации экономики.

С какими проблемами сталкиваются инвесторы

Не все участники рынка довольны условиями ведения бизнеса. Только за 2024 год иностранные компании подали более 200 исков против государственных органов Казахстана. При этом 80% дел были решены в пользу инвесторов, что подчеркивает наличие правовых механизмов защиты интересов бизнеса.

Наиболее частыми ответчиками в суде стали:

  • Министерство финансов – по вопросам налогов и таможни;

  • Министерство промышленности – по вопросам недропользования и инфраструктуры;

  • Экологические ведомства – в спорах о соблюдении природоохранных требований.

По словам председателя судебной коллегии Верховного суда Аслана Тукиева, многие из этих дел имеют социальную и экономическую значимость:

«Они затрагивают не только интересы бизнеса, но и жизнь большого числа казахстанцев, в том числе работников предприятий, а также оказывают влияние на государственный бюджет».

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

1 комментарий(ев)
Pluto 9701
Pluto 9701
Узбеки и китайцы еще наверное не полностью вкусили всех прелестей бизнеса в отличие от ушедших инвесторов
23.05.2025, 16:57
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

"Надо уезжать": о чем молчат тысячи казахстанцевНовости Казахстана
29.04.2025, 05:39 0
Огромную змею заметили в степях МангистауЭкология
17.05.2025, 14:25 0
Сообщение о найденой в Каспии ракетной подлодке распространяется в СетиОбщество
16.05.2025, 19:47 0
Почему в Казахстане отказываются от использования георгиевской лентыНовости Казахстана
08.05.2025, 14:40 0
Казахстанцев в Грузии стали встречать оскорблениями и отказами на границеНовости Казахстана
28.04.2025, 10:39 0

Последние комментарии

< >
Всплеск хамства: грубость и агрессия захватили улицы Казахстана
Pluto 9701 → Нужно вводить как можно больше штрафов, вот это господа называется эффект бумеранга продолжайте в таком же духе, нужно бы запомнить господа чиновники мировой опыт, что штрафы ничего на решают даже на…
В автобусах Актау больше не будет кондукторов
Базелик → Национальные особенности водителей маршрутных автобусов: 1. Проезд на красный свет: Некоторые водители игнорируют светофор, особенно если на дороге мало машин. 2. Неуступка дороги: Водители не уступа…
Открытие Сулейменова: почему только казахи способны расшифровать Закон Осириса?
Sara19k → өөөй мынауың шайдығой- Осирис-өлімнің кұдайығой
Казан на костре возле дома: что нужно знать жителям Актау
Apmaxa → какие ещё отведённые места? что за бред?
«Зеленский потерял легитимность». Кто будет подписывать меморандум с Россией?
Aqtau_2023 → Сначала оккупация Украинских земель, теперь указывает кому можно а кому нельзя подписывать, это уже чересчур лезть в дела чужого государства.