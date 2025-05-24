Казахстанца приговорили к тюремному сроку за участие в иностранном военном конфликте

В Алматы суд признал виновным жителя города, участвовавшего в вооруженном конфликте за рубежом. Он получил 5 лет лишения свободы, сообщает Lada.kz со ссылкой на прокуратуру города.
Согласно официальной информации, мужчина намеренно вступил в вооруженное противостояние на территории иностранного государства. Суд квалифицировал его действия как умышленное неправомерное участие в вооруженном конфликте, что запрещено Уголовным кодексом Казахстана.
Приговор предусматривает 5 лет тюремного заключения.
Решение суда уже вступило в законную силу.
Прокуратура также напомнила о более серьезной ответственности в случаях, когда установлены признаки наемничества. Это касается:
вербовки,
обучения,
финансирования,
иного материального обеспечения наемников.
За подобные действия предусматривается наказание по части 1 статьи 170 УК РК — от 7 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
«Призываем граждан и юридические лица строго соблюдать закон и не вовлекаться в подобные противоправные действия», — подчеркнули в прокуратуре.
Министерство внутренних дел Казахстана ранее уже обращалось к гражданам с предостережением: участие в боевых действиях в других странах, особенно за вознаграждение, чревато уголовным преследованием.
Случаи привлечения казахстанцев к ответственности за участие в иностранных конфликтах фиксировались и ранее:
В начале года жителя Жезказгана приговорили к 4 годам и 6 месяцам тюрьмы за участие в военных действиях в Украине.
В апреле 2023 года стало известно о казахстанском студенте из Томска, который вступил в ряды ЧВК «Вагнер». Сначала сообщалось о его похищении, однако позже МИД РК подтвердил, что он добровольно подписал контракт с частной военной компанией.
Кроме того, в Караганде суд осудил мужчину, примкнувшего к «Вагнеру», на 6 лет и 8 месяцев лишения свободы.
Комментарии0 комментарий(ев)