Казахстанца приговорили к тюремному сроку за участие в иностранном военном конфликте

В Алматы суд признал виновным жителя города, участвовавшего в вооруженном конфликте за рубежом. Он получил 5 лет лишения свободы, сообщает Lada.kz со ссылкой на прокуратуру города .

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Участие в боевых действиях за границей

Согласно официальной информации, мужчина намеренно вступил в вооруженное противостояние на территории иностранного государства. Суд квалифицировал его действия как умышленное неправомерное участие в вооруженном конфликте, что запрещено Уголовным кодексом Казахстана.

Приговор предусматривает 5 лет тюремного заключения .

Решение суда уже вступило в законную силу.

Дополнительная ответственность за наемничество

Прокуратура также напомнила о более серьезной ответственности в случаях, когда установлены признаки наемничества. Это касается:

вербовки,

обучения,

финансирования,

иного материального обеспечения наемников.

За подобные действия предусматривается наказание по части 1 статьи 170 УК РК — от 7 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

«Призываем граждан и юридические лица строго соблюдать закон и не вовлекаться в подобные противоправные действия», — подчеркнули в прокуратуре.

Предупреждение от МВД

Министерство внутренних дел Казахстана ранее уже обращалось к гражданам с предостережением: участие в боевых действиях в других странах, особенно за вознаграждение, чревато уголовным преследованием.

Другие похожие случаи

Случаи привлечения казахстанцев к ответственности за участие в иностранных конфликтах фиксировались и ранее: