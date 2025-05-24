18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
510.84
579.7
6.39
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
23.05.2025, 20:01

Казахстанца приговорили к тюремному сроку за участие в иностранном военном конфликте

Новости Казахстана 0 529

В Алматы суд признал виновным жителя города, участвовавшего в вооруженном конфликте за рубежом. Он получил 5 лет лишения свободы, сообщает Lada.kz со ссылкой на прокуратуру города.

Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

Участие в боевых действиях за границей

Согласно официальной информации, мужчина намеренно вступил в вооруженное противостояние на территории иностранного государства. Суд квалифицировал его действия как умышленное неправомерное участие в вооруженном конфликте, что запрещено Уголовным кодексом Казахстана.

  • Приговор предусматривает 5 лет тюремного заключения.

  • Решение суда уже вступило в законную силу.

Дополнительная ответственность за наемничество

Прокуратура также напомнила о более серьезной ответственности в случаях, когда установлены признаки наемничества. Это касается:

  • вербовки,

  • обучения,

  • финансирования,

  • иного материального обеспечения наемников.

За подобные действия предусматривается наказание по части 1 статьи 170 УК РК — от 7 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

«Призываем граждан и юридические лица строго соблюдать закон и не вовлекаться в подобные противоправные действия», — подчеркнули в прокуратуре.

Предупреждение от МВД

Министерство внутренних дел Казахстана ранее уже обращалось к гражданам с предостережением: участие в боевых действиях в других странах, особенно за вознаграждение, чревато уголовным преследованием.

Другие похожие случаи

Случаи привлечения казахстанцев к ответственности за участие в иностранных конфликтах фиксировались и ранее:

  • В начале года жителя Жезказгана приговорили к 4 годам и 6 месяцам тюрьмы за участие в военных действиях в Украине.

  • В апреле 2023 года стало известно о казахстанском студенте из Томска, который вступил в ряды ЧВК «Вагнер». Сначала сообщалось о его похищении, однако позже МИД РК подтвердил, что он добровольно подписал контракт с частной военной компанией.

  • Кроме того, в Караганде суд осудил мужчину, примкнувшего к «Вагнеру», на 6 лет и 8 месяцев лишения свободы.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

"Надо уезжать": о чем молчат тысячи казахстанцевНовости Казахстана
29.04.2025, 05:39 0
Огромную змею заметили в степях МангистауЭкология
17.05.2025, 14:25 0
Сообщение о найденой в Каспии ракетной подлодке распространяется в СетиОбщество
16.05.2025, 19:47 0
Почему в Казахстане отказываются от использования георгиевской лентыНовости Казахстана
08.05.2025, 14:40 0
Казахстанцев в Грузии стали встречать оскорблениями и отказами на границеНовости Казахстана
28.04.2025, 10:39 0

Последние комментарии

< >
Всплеск хамства: грубость и агрессия захватили улицы Казахстана
Pluto 9701 → Нужно вводить как можно больше штрафов, вот это господа называется эффект бумеранга продолжайте в таком же духе, нужно бы запомнить господа чиновники мировой опыт, что штрафы ничего на решают даже на…
В автобусах Актау больше не будет кондукторов
Базелик → Национальные особенности водителей маршрутных автобусов: 1. Проезд на красный свет: Некоторые водители игнорируют светофор, особенно если на дороге мало машин. 2. Неуступка дороги: Водители не уступа…
Открытие Сулейменова: почему только казахи способны расшифровать Закон Осириса?
Sara19k → өөөй мынауың шайдығой- Осирис-өлімнің кұдайығой
Казан на костре возле дома: что нужно знать жителям Актау
Apmaxa → какие ещё отведённые места? что за бред?
«Зеленский потерял легитимность». Кто будет подписывать меморандум с Россией?
Aqtau_2023 → Сначала оккупация Украинских земель, теперь указывает кому можно а кому нельзя подписывать, это уже чересчур лезть в дела чужого государства.