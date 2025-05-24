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23.05.2025, 21:01

Налоговый «черный список»: опубликованы компании, попавшие под проверку в Казахстане

Новости Казахстана 0 492

Министерство финансов Казахстана опубликовало перечень компаний, которые будут подвержены налоговым проверкам во втором полугодии 2025 года. В списке значатся сотни предприятий из различных сфер экономики, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

Фото: freepik
Фото: freepik

444 компании под прицелом налоговиков

Согласно опубликованным данным, проверки затронут 444 юридических лица. Перечень размещен на официальном сайте Министерства финансов, однако в нем отсутствуют пояснения относительно причин включения тех или иных компаний.

В списке значатся крупные и средние предприятия, в том числе:

  • ТОО «Корпорация "Астана-Стройинвест"»

  • ТОО «ASIA BEER COMPANY»

  • ТОО «Батсу - Водоканал»

  • ТОО «Садыхан»

  • ТОО «Alem-Oil»

  • ТОО «Карасорский Горно-обогатительный комбинат»

  • ТОО «Технодом Сервис»

  • ТОО «Астана қалалық жарық» и другие.

Блогеры также под контролем

Кроме бизнеса, внимание налоговых органов направлено и на сферу цифровых доходов. 19 мая вице-министр финансов Даурен Темирбеков сообщил, что около 850 блогеров в Казахстане получили налоговые уведомления.

  • Примерно 360 из них добровольно подтвердили доходы на общую сумму 10,5 млрд тенге.

  • Фактическая уплата налогов составила 256 млн тенге.

  • Работы по выявлению и привлечению к налоговой ответственности продолжаются.

Налоговые долги астанчан и новые инициативы

В начале мая стало известно, что жители столицы накопили долги по налогам на сумму 3,5 млрд тенге. В преддверии отпускного сезона налоговые органы напомнили гражданам о необходимости своевременной уплаты налогов.

В то же время парламент продолжает работу над совершенствованием налогового законодательства. 30 апреля в мажилисе был принят во втором чтении обновленный Налоговый кодекс с рядом значимых изменений.

Основные изменения в Налоговом кодексе

  • Ставка корпоративного подоходного налога снижена с 20% до 16%.

  • Порог обязательной регистрации по НДС увеличен с 15 млн до 40 млн тенге.

  • Вводятся пониженные ставки НДС для медицинских услуг и лекарств:

    • С 2026 года — 5%

    • С 2027 года — 10%

Эти меры направлены на облегчение налоговой нагрузки для малого и среднего бизнеса, а также на развитие социальной сферы.

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