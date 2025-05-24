Налоговый «черный список»: опубликованы компании, попавшие под проверку в Казахстане

Министерство финансов Казахстана опубликовало перечень компаний, которые будут подвержены налоговым проверкам во втором полугодии 2025 года. В списке значатся сотни предприятий из различных сфер экономики, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.
Согласно опубликованным данным, проверки затронут 444 юридических лица. Перечень размещен на официальном сайте Министерства финансов, однако в нем отсутствуют пояснения относительно причин включения тех или иных компаний.
В списке значатся крупные и средние предприятия, в том числе:
ТОО «Корпорация "Астана-Стройинвест"»
ТОО «ASIA BEER COMPANY»
ТОО «Батсу - Водоканал»
ТОО «Садыхан»
ТОО «Alem-Oil»
ТОО «Карасорский Горно-обогатительный комбинат»
ТОО «Технодом Сервис»
ТОО «Астана қалалық жарық» и другие.
Кроме бизнеса, внимание налоговых органов направлено и на сферу цифровых доходов. 19 мая вице-министр финансов Даурен Темирбеков сообщил, что около 850 блогеров в Казахстане получили налоговые уведомления.
Примерно 360 из них добровольно подтвердили доходы на общую сумму 10,5 млрд тенге.
Фактическая уплата налогов составила 256 млн тенге.
Работы по выявлению и привлечению к налоговой ответственности продолжаются.
В начале мая стало известно, что жители столицы накопили долги по налогам на сумму 3,5 млрд тенге. В преддверии отпускного сезона налоговые органы напомнили гражданам о необходимости своевременной уплаты налогов.
В то же время парламент продолжает работу над совершенствованием налогового законодательства. 30 апреля в мажилисе был принят во втором чтении обновленный Налоговый кодекс с рядом значимых изменений.
Ставка корпоративного подоходного налога снижена с 20% до 16%.
Порог обязательной регистрации по НДС увеличен с 15 млн до 40 млн тенге.
Вводятся пониженные ставки НДС для медицинских услуг и лекарств:
С 2026 года — 5%
С 2027 года — 10%
Эти меры направлены на облегчение налоговой нагрузки для малого и среднего бизнеса, а также на развитие социальной сферы.
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