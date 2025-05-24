Ерболат Досаев освобождён от должности акима Алматы

Президент Казахстана освободил Ерболата Досаева от должности акима Алматы, передает Lada.kz со ссылкой на ИА «NewTimes.kz» .

Фото: mobillegends.net

Соответствующий указ опубликован на официальном сайте Акорды. Вопрос о назначении нового главы города будет решён на собрании депутатов маслихата Алматы 24 мая.

Ерболат Аскарбекович Досаев больше не занимает пост акима города Алматы. Согласно информации, опубликованной на сайте Акорды, он освобождён от занимаемой должности Указом Главы государства.

Как ранее сообщалось, в пятницу, 24 мая 2025 года, состоится собрание депутатов маслихата города Алматы VIII созыва. В рамках этой встречи планируется рассмотреть вопрос о назначении нового акима мегаполиса.