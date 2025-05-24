Цены на лекарства снизятся в Казахстане

Министерство здравоохранения Казахстана заявило о снижении цен на лекарства и медизделия благодаря реформе системы регулирования стоимости, передает Lada.kz со ссылкой на BAQ.KZ .

Фото: Pixabay

Министерство здравоохранения Республики Казахстан объявило о масштабной реформе в сфере ценообразования на лекарственные средства. Как сообщили в ведомстве, целью нововведений является снижение стоимости медикаментов, повышение их доступности для населения и сокращение финансовой нагрузки на пациентов.

По официальным данным, в Казахстане зарегистрировано около 6 000 наименований лекарственных препаратов. Новый механизм регулирования охватывает как медикаменты, реализуемые бесплатно в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи (ГОБМП) и обязательного социального медицинского страхования (ОСМС), так и препараты, продающиеся в аптечной сети.

В рамках обновлённой модели ценообразования предусмотрено снижение цен в двух ключевых сегментах:

на препараты, входящие в бесплатный перечень, цены снизятся до 19%;

на лекарства в розничной продаже – до 30%.

Конкретные показатели предполагаемого снижения стоимости выглядят следующим образом:

2 222 наименования лекарств подешевеют до 18%;

1 847 видов медицинских изделий – до 14%;

5 492 препарата, реализуемых в розницу, – до 30%.

Обновлённый перечень включает 3 475 наименований лекарств и 2 917 медицинских изделий, предназначенных для обеспечения пациентов в рамках ГОБМП и ОСМС, а также 5 936 препаратов, допущенных к оптово-розничной реализации.

Формирование предельных цен осуществляется на основе анализа данных из 10 референтных стран и информации международной базы Navlin Price & Access Data. При этом розничная стоимость медикаментов не будет превышать утверждённые оптовые цены.

Кроме того, министерство здравоохранения внедряет постоянный мониторинг стоимости с возможностью оперативного реагирования на случаи необоснованного повышения цен или спекуляций.

По мнению представителей ведомства, новая модель регулирования обеспечит прозрачность на фармацевтическом рынке, усилит конкуренцию и повысит его социальную направленность.