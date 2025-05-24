Конфликт между фанатами футбола едва не закончился массовой дракой в Астане

После четвертьфинального матча Кубка Казахстана у стадиона «Астана Арена» произошёл конфликт между болельщиками клубов «Женис» и «Астана», который едва не перерос в массовую драку, передает Lada.kz со ссылкой на Nur.kz .

Фото: кадр из видео

В столице Казахстана, у стадиона «Астана Арена», произошла стычка между футбольными фанатами клубов «Женис» и «Астана». Инцидент случился после четвертьфинального матча Кубка Казахстана, состоявшегося неделю назад.

Видео конфликта было опубликовано в Telegram-канале astanovka98. На кадрах видно, как фанаты двух столичных команд обмениваются оскорблениями, выкрикивают агрессивные фразы и делают попытки спровоцировать драку.

Как сообщили в полиции, сотрудники правоохранительных органов своевременно отреагировали на происходящее и предотвратили эскалацию конфликта.

В результате проверки установлен инициатор инцидента. Материал по факту хулиганства направлен в суд для рассмотрения. До решения суда он помещен в комнату временного задержания Управления полиции района Нура", - сообщили в полиции.

В полиции напомнили, что статья 293 Уголовного кодекса Республики Казахстан квалифицирует хулиганство как грубое нарушение общественного порядка, сопровождающееся демонстративным неуважением к обществу. В частности, это может выражаться в насилии, угрозах, повреждении имущества или действиях, отличающихся исключительным цинизмом.

Санкции по данной статье предусматривают наказание в виде штрафа в размере от 500 до 2 000 месячных расчётных показателей, либо исправительных работ на ту же сумму, либо общественных работ сроком от 300 до 600 часов. Также возможно ограничение или лишение свободы на срок до двух лет.

Внимание! Видеоматериалы инцидента содержат сцены насилия и ненормативную лексику.