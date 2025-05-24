18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
510.84
579.7
6.39
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
24.05.2025, 11:18

Конфликт между фанатами футбола едва не закончился массовой дракой в Астане

Новости Казахстана 0 508

После четвертьфинального матча Кубка Казахстана у стадиона «Астана Арена» произошёл конфликт между болельщиками клубов «Женис» и «Астана», который едва не перерос в массовую драку, передает Lada.kz со ссылкой на Nur.kz.

Фото: кадр из видео
Фото: кадр из видео

В столице Казахстана, у стадиона «Астана Арена», произошла стычка между футбольными фанатами клубов «Женис» и «Астана». Инцидент случился после четвертьфинального матча Кубка Казахстана, состоявшегося неделю назад.

Видео конфликта было опубликовано в Telegram-канале astanovka98. На кадрах видно, как фанаты двух столичных команд обмениваются оскорблениями, выкрикивают агрессивные фразы и делают попытки спровоцировать драку.

Как сообщили в полиции, сотрудники правоохранительных органов своевременно отреагировали на происходящее и предотвратили эскалацию конфликта.

В результате проверки установлен инициатор инцидента. Материал по факту хулиганства направлен в суд для рассмотрения. До решения суда он помещен в комнату временного задержания Управления полиции района Нура", - сообщили в полиции.

В полиции напомнили, что статья 293 Уголовного кодекса Республики Казахстан квалифицирует хулиганство как грубое нарушение общественного порядка, сопровождающееся демонстративным неуважением к обществу. В частности, это может выражаться в насилии, угрозах, повреждении имущества или действиях, отличающихся исключительным цинизмом.

Санкции по данной статье предусматривают наказание в виде штрафа в размере от 500 до 2 000 месячных расчётных показателей, либо исправительных работ на ту же сумму, либо общественных работ сроком от 300 до 600 часов. Также возможно ограничение или лишение свободы на срок до двух лет.

Внимание! Видеоматериалы инцидента содержат сцены насилия и ненормативную лексику.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

"Надо уезжать": о чем молчат тысячи казахстанцевНовости Казахстана
29.04.2025, 05:39 0
Огромную змею заметили в степях МангистауЭкология
17.05.2025, 14:25 0
Сообщение о найденой в Каспии ракетной подлодке распространяется в СетиОбщество
16.05.2025, 19:47 0
Почему в Казахстане отказываются от использования георгиевской лентыНовости Казахстана
08.05.2025, 14:40 0
Казахстанцев в Грузии стали встречать оскорблениями и отказами на границеНовости Казахстана
28.04.2025, 10:39 0

Последние комментарии

< >
Вырвал все цветы: детская выходка закончилась рукоприкладством в Актау
Apmaxa → шапалак лишним не бывает
Опасные дорожные условия на дороге Жетыбай–Шетпе попали на видео
дорожник → " Из-за ремонта дороги приходится объезжать участок по маршруту длиной около 15–20 километров" Афигеть! А через Таучик можно попасть в Актау что бы миновать этот участок? Мне через неделю ехать
Вырвал все цветы: детская выходка закончилась рукоприкладством в Актау
velldr → Я не спец по воспитанию, но думаю что для воспитания бережливого отношения ко всему у наших детей подходит трудотерапия. Если ребенок рвет культурные растения и ломает деревья, то заставьте его сажат…
Вырвал все цветы: детская выходка закончилась рукоприкладством в Актау
fox1167 → "10-летний мальчик вырвал все петунии из вазонов и разбросал их. После сделанного замечания мать мальчика вместо воспитательной беседы ударила своего сына."-----Какая уже воспитательная беседа в 10 л…
В Мангистау полицейские устроили погоню за автомобилем с выпускником (видео)
fox1167 → Штраф ему----- и в обезьянник! Родителям тоже штраф!