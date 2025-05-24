83 ведра марихуаны изъяли у жителя Шымкента

Прокуратура Шымкента сообщила о ликвидации незаконной лаборатории по производству марихуаны и задержании её организатора, передает Lada.kz со ссылкой на Nur.kz .

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По данным городской прокуратуры, в Шымкенте правоохранительными органами пресечена деятельность подпольной фитолаборатории, в которой осуществлялось незаконное производство наркотических веществ.

Согласно опубликованной информации, в ходе операции в специально оборудованном помещении было изъято 83 пластиковых ведра синего цвета, содержащих марихуану. Кроме того, были обнаружены полиэтиленовые пакеты с расфасованными наркотиками и электронные весы, предположительно использовавшиеся для взвешивания вещества.

Организатор незаконной деятельности задержан и в настоящее время находится под стражей. Против него возбуждено уголовное дело по статьям 297 и 300 Уголовного кодекса Республики Казахстан, предусматривающим наказание за незаконный оборот наркотиков и содержание наркопритона.

Как пояснили в прокуратуре, данные статьи предусматривают лишение свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.

Иная информация по данному делу не подлежит разглашению в соответствии со статьёй 201 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан.