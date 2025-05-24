Стало известно, кто стал новым акимом Алматы, передает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.
Дархан Сатыбалды назначен акимом города Алматы.
Назначить Сатыбалды Дархана Амангелдыулы акимом города Алматы, освободив от ранее занимаемой должности, - говорится в указе Главы государства.
Дархан Сатыбалды родился 26 марта 1974 года в Южно-Казахстанской области. Получил высшее образование в Акмолинском сельскохозяйственном институте имени Сейфуллина, а также в Казахском гуманитарно-юридическом университете. По специальности – экономист-менеджер и юрист.
Свою трудовую деятельность начал в 1991 году рабочим отделения «Коммунизм» Келесского района. В 1996-1999 годах занимал должности старшего экономиста в ГКП «Келес» и главного бухгалтера ТОО «Кураков и Ко» в Акмолинской области.
С 2000 по 2002 год работал в системе контроля исполнения бюджетных процедур в государственных учреждениях. Далее, в период с 2002 по 2006 год, занимал ряд должностей в управлении делами Президента Республики Казахстан, включая позиции консультанта, главного эксперта и заведующего сектором.
В 2006-2007 годах возглавлял ГКП «Жылу» акимата Астаны и работал в Комитете по судебному администрированию при Верховном суде.
С 2007 по 2010 год находился на руководящих позициях в Министерстве образования и науки, в том числе заместителем председателя Комитета науки.
С 2010 по 2013 год возглавлял департамент в Комитете национальной безопасности и был заместителем заведующего социально-экономическим отделом Канцелярии премьер-министра.
С 2013 по 2015 год занимал пост акима города Шымкент, а затем, с 2015 по 2017 год, работал первым заместителем акима Южно-Казахстанской области.
В 2018-2019 годах представлял Шымкент в Сенате Парламента, был членом Комитета по социально-культурному развитию и науке.
С 2019 по 2022 год исполнял обязанности чрезвычайного и полномочного посла Казахстана в Республике Узбекистан.
До текущего назначения, с 2022 по 2025 год, Дархан Сатыбалды занимал должность акима Туркестанской области.
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