Стало известно, кто стал новым акимом Алматы, передает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz .

Фото пресс-службы Акорды

Дархан Сатыбалды назначен акимом города Алматы.

Назначить Сатыбалды Дархана Амангелдыулы акимом города Алматы, освободив от ранее занимаемой должности, - говорится в указе Главы государства.

Дархан Сатыбалды родился 26 марта 1974 года в Южно-Казахстанской области. Получил высшее образование в Акмолинском сельскохозяйственном институте имени Сейфуллина, а также в Казахском гуманитарно-юридическом университете. По специальности – экономист-менеджер и юрист.

Свою трудовую деятельность начал в 1991 году рабочим отделения «Коммунизм» Келесского района. В 1996-1999 годах занимал должности старшего экономиста в ГКП «Келес» и главного бухгалтера ТОО «Кураков и Ко» в Акмолинской области.

С 2000 по 2002 год работал в системе контроля исполнения бюджетных процедур в государственных учреждениях. Далее, в период с 2002 по 2006 год, занимал ряд должностей в управлении делами Президента Республики Казахстан, включая позиции консультанта, главного эксперта и заведующего сектором.

В 2006-2007 годах возглавлял ГКП «Жылу» акимата Астаны и работал в Комитете по судебному администрированию при Верховном суде.

С 2007 по 2010 год находился на руководящих позициях в Министерстве образования и науки, в том числе заместителем председателя Комитета науки.

С 2010 по 2013 год возглавлял департамент в Комитете национальной безопасности и был заместителем заведующего социально-экономическим отделом Канцелярии премьер-министра.

С 2013 по 2015 год занимал пост акима города Шымкент, а затем, с 2015 по 2017 год, работал первым заместителем акима Южно-Казахстанской области.

В 2018-2019 годах представлял Шымкент в Сенате Парламента, был членом Комитета по социально-культурному развитию и науке.

С 2019 по 2022 год исполнял обязанности чрезвычайного и полномочного посла Казахстана в Республике Узбекистан.

До текущего назначения, с 2022 по 2025 год, Дархан Сатыбалды занимал должность акима Туркестанской области.