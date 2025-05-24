В Казахстане могут официально признать еще один язык

Правительство Казахстана планирует изучить международный опыт официального признания жестового языка и дактильных алфавитов, включая казахский жестовый язык, передает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz .

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Правительство Казахстана сообщило о намерении изучить международный опыт официального признания жестового языка и дактильных алфавитов, с целью возможного признания казахского жестового языка.

В таких странах, как Великобритания, Исландия, Австралия, Новая Зеландия, Норвегия, Австрия, Испания, Швеция и Южно-Африканская Республика, язык жестов официально признан. В будущем при участии загранучреждений Республики Казахстан будет изучен международный опыт официального признания жестовых языков и дактильных алфавитов, - говорится в ответе правительства на депутатский запрос.

В 2007 году общественный фонд «Үміт» разработал тематический словарь жестового языка для граждан с нарушением слуха на трех языках – казахском, русском и английском. Словарь называется «Әлем қол қимылдарында» («Мир языком жестов»). Казахский дактиль был впервые издан в 1998 году и применялся в учебнике «Әліппе» для подготовительных классов школ для детей с нарушением слуха.