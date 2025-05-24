Wi-Fi вместо сотовой связи: что меняется для казахстанцев

В Казахстане в скором времени может появиться возможность совершать голосовые вызовы через Wi-Fi, минуя необходимость подключения к сотовой сети. О текущем статусе внедрения технологии рассказали в Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности (МЦРИАП), сообщает Lada.kz со ссылкой на LS

Фото: lsm.kz

Что такое VoWiFi и зачем он нужен

Технология VoWiFi (Voice over Wi-Fi) позволяет пользователю совершать и принимать голосовые вызовы через подключение к Wi-Fi-сети, а не к традиционной сотовой сети. Это особенно актуально в зонах со слабым или отсутствующим сигналом сотовой связи — например, в подземных помещениях, зданиях с толстыми стенами или отдаленных населенных пунктах.

Благодаря использованию фиксированных интернет-сетей, технология способна существенно повысить качество связи и обеспечить стабильную голосовую коммуникацию даже там, где мобильный сигнал нестабилен или отсутствует вовсе.

Операторам дали зеленый свет

Как сообщили в министерстве, VoWiFi предложен мобильным операторам как одна из инициатив по улучшению качества связи в стране. Однако решение о внедрении остается за самими компаниями. Они будут действовать с учетом собственных технических возможностей и стратегий развития сети.

«Каждый оператор самостоятельно принимает решение о запуске технологии VoWiFi», — подчеркнули в МЦРИАП.

Beeline тестирует, другие только планируют

Наиболее продвинулся в этом направлении оператор "Кар-Тел" (торговая марка Beeline). По информации министерства, компания уже начала тестирование новой технологии. Коммерческий запуск VoWiFi в сети Beeline ожидается до конца текущего года.

В то же время другие операторы пока находятся на начальной стадии изучения возможностей внедрения. В частности:

Kcell и

«Мобайл Телеком-Сервис» (бренды Tele2 и Altel)

рассматривают вопрос технической реализации VoWiFi, но о сроках запуска пока не сообщается.

Перспективы для абонентов

Если все операторы запустят VoWiFi, абоненты смогут совершать звонки через Wi-Fi без необходимости искать сотовый сигнал. Это особенно полезно в зданиях с плохим покрытием, на загородных дачах, в селах и других удаленных районах.

Технология уже давно используется в других странах и зарекомендовала себя как эффективное решение для расширения доступности голосовой связи. Теперь она может стать стандартом и в Казахстане.