18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
510.84
579.7
6.39
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
24.05.2025, 16:58

Два села в Казахстане отказались от алкоголя

Новости Казахстана 0 542

Два села в СКО приняли коллективное решение отказаться от алкоголя, передает Lada.kz со ссылкой на ИА «NewTimes.kz».

Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

По данным Генеральной прокуратуры Республики Казахстан, в селах Жамбыл и Шагырсай, расположенных в Уалихановском районе Северо-Казахстанской области, жители приняли решение отказаться от употребления и реализации алкогольной продукции.

Как уточняется, инициатива была поддержана единогласно в ходе общественных собраний, в которых приняли участие сельчане, представители местной администрации, сотрудники полиции и работники прокуратуры. По итогам обсуждений было принято решение о полном отказе от алкоголя в этих населённых пунктах.

Местные предприниматели выразили поддержку инициативе и добровольно исключили алкогольную продукцию из ассортимента своих магазинов, а также прекратили ее поставки. Это решение стало частью реализации государственной концепции «Закон и Порядок», одной из целей которой является укрепление общественного порядка и развитие культуры здорового образа жизни среди населения.

По информации районной прокуратуры, достигнутые результаты стали возможны благодаря тесному взаимодействию правоохранительных органов, акиматов и самих жителей. В ведомстве подчеркнули, что это пример того, как инициативность граждан и совместная работа с государственными структурами могут способствовать позитивным изменениям в обществе.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

"Надо уезжать": о чем молчат тысячи казахстанцевНовости Казахстана
29.04.2025, 05:39 0
Огромную змею заметили в степях МангистауЭкология
17.05.2025, 14:25 0
Сообщение о найденой в Каспии ракетной подлодке распространяется в СетиОбщество
16.05.2025, 19:47 0
Почему в Казахстане отказываются от использования георгиевской лентыНовости Казахстана
08.05.2025, 14:40 0
Казахстанцев в Грузии стали встречать оскорблениями и отказами на границеНовости Казахстана
28.04.2025, 10:39 0

Последние комментарии

< >
Вырвал все цветы: детская выходка закончилась рукоприкладством в Актау
Apmaxa → шапалак лишним не бывает
Опасные дорожные условия на дороге Жетыбай–Шетпе попали на видео
дорожник → " Из-за ремонта дороги приходится объезжать участок по маршруту длиной около 15–20 километров" Афигеть! А через Таучик можно попасть в Актау что бы миновать этот участок? Мне через неделю ехать
Вырвал все цветы: детская выходка закончилась рукоприкладством в Актау
velldr → Я не спец по воспитанию, но думаю что для воспитания бережливого отношения ко всему у наших детей подходит трудотерапия. Если ребенок рвет культурные растения и ломает деревья, то заставьте его сажат…
Вырвал все цветы: детская выходка закончилась рукоприкладством в Актау
fox1167 → "10-летний мальчик вырвал все петунии из вазонов и разбросал их. После сделанного замечания мать мальчика вместо воспитательной беседы ударила своего сына."-----Какая уже воспитательная беседа в 10 л…
В Мангистау полицейские устроили погоню за автомобилем с выпускником (видео)
fox1167 → Штраф ему----- и в обезьянник! Родителям тоже штраф!