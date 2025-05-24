Два села в Казахстане отказались от алкоголя

Два села в СКО приняли коллективное решение отказаться от алкоголя, передает Lada.kz со ссылкой на ИА «NewTimes.kz» .

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По данным Генеральной прокуратуры Республики Казахстан, в селах Жамбыл и Шагырсай, расположенных в Уалихановском районе Северо-Казахстанской области, жители приняли решение отказаться от употребления и реализации алкогольной продукции.

Как уточняется, инициатива была поддержана единогласно в ходе общественных собраний, в которых приняли участие сельчане, представители местной администрации, сотрудники полиции и работники прокуратуры. По итогам обсуждений было принято решение о полном отказе от алкоголя в этих населённых пунктах.

Местные предприниматели выразили поддержку инициативе и добровольно исключили алкогольную продукцию из ассортимента своих магазинов, а также прекратили ее поставки. Это решение стало частью реализации государственной концепции «Закон и Порядок», одной из целей которой является укрепление общественного порядка и развитие культуры здорового образа жизни среди населения.

По информации районной прокуратуры, достигнутые результаты стали возможны благодаря тесному взаимодействию правоохранительных органов, акиматов и самих жителей. В ведомстве подчеркнули, что это пример того, как инициативность граждан и совместная работа с государственными структурами могут способствовать позитивным изменениям в обществе.