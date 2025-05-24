Тело убитой женщины пытались сжечь в одной из гостиниц Талдыкоргана

Во время тушения пожара в одной из гостиниц Талдыкоргана было найдено тело женщины с признаками насильственной смерти, передает Lada.kz со ссылкой на Nur.kz .

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По данным регионального ДЧС, в Талдыкоргане, расположенном в Жетысуской области, в одной из гостиниц произошел пожар, в ходе ликвидации которого спасатели обнаружили тело женщины с признаками насильственной смерти.

Согласно официальной информации, сигнал о задымлении поступил 24 мая. Инцидент произошел в гостинице, расположенной на улице Каблиса Жырау. На место происшествия были оперативно направлены силы и средства ДЧС по повышенному рангу вызова.

По прибытии было установлено, что возгорание произошло на первом этаже, в районе ресепшена, на площади около 20 квадратных метров. Сотрудниками ДЧС были эвакуированы 35 человек, включая одного ребенка.

Во время разведки помещений спасатели обнаружили в административной комнате на первом этаже тело женщины 1982 года рождения. По данным ведомства, на теле имелись признаки насильственной смерти.

Предварительная версия причин возгорания – поджог, совершённый неизвестным лицом. Материалы инцидента переданы в Департамент полиции Жетысуской области для дальнейшего расследования.

В пресс-службе полиции подтвердили факт возбуждения уголовного дела по статье об убийстве. В ходе оперативно-следственных мероприятий, проведенных по горячим следам, был задержан подозреваемый – мужчина 23 лет. На текущий момент он находится под стражей. Полиция отметила, что следственные действия продолжаются, а дополнительная информация не разглашается в интересах следствия.