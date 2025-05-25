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24.05.2025, 20:49

Школьница лишилась части пальца на уличном тренажере в Атырау

Новости Казахстана 0 756

На территории школы в Атырау ученица младших классов лишилась части пальца при занятиях на уличном тренажере, передает Lada.kz со ссылкой на CMN.kz.

Фото: кадр видео
Фото: кадр видео

В Атырау на территории средней школы №2 имени Жумекена Нажимеденова произошел серьезный инцидент с участием ученицы начальных классов. Девочка получила травмы обеих рук во время использования уличного тренажера, установленного на школьной спортивной площадке.

Как сообщает портал hello_atyrau, конструкция зажала палец ребенка, в результате чего пострадали обе руки. Безымянный палец на левой руке был сломан, а на правой врачи были вынуждены ампутировать фалангу среднего пальца. Инцидент вызвал общественный резонанс после появления в сети видеозаписи, сделанной на месте происшествия. На кадрах видно, что не только тренажеры, но и элементы инфраструктуры, включая шаткий столб с камерой видеонаблюдения, могут представлять опасность для детей.

В городском отделе образования прокомментировали ситуацию, отметив, что уличные тренажеры, несмотря на их размещение на территории школы, не числятся на балансе учебного заведения. Родители пострадавшей школьницы требуют установить ответственных и принять меры.

В связи с происшествием правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье «Ненадлежащее исполнение обязанностей по обеспечению безопасности жизни и здоровья несовершеннолетних». Следственные действия продолжаются.

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