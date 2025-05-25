Подземные толчки зафиксированы в ВКО: эпицентр находился за границей

Сегодня, 25 мая 2025, года в Восточно-Казахстанской области были зафиксированы подземные толчки. Эпицентр землетрясения находился на территории России, но колебания ощущались в ряде населенных пунктов Казахстана. Интенсивность составила 2 балла, сообщений о разрушениях и пострадавших не поступало, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz .

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Сегодня в 07:40 по времени Астаны в Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан поступила устная информация от диспетчера Национального научного центра сейсмологических наблюдений и исследований о возможном землетрясении на территории Восточного Казахстана.

"Время возникновения и точное место уточняются. Полученные данные находятся в обработке", — пояснила пресс-служба ведомства.

Позднее в министерстве уточнили, что землетрясение произошло на территории Российской Федерации, однако подземные толчки ощущались и в Восточном Казахстане.

"25 мая 2025 года в 07:35:14 (по времени Астаны) сетью сейсмических станций ТОО 'ННЦСНИ' МЧС Казахстана зафиксировано землетрясение. Координаты: 50.320° северной широты, 88.020° восточной долготы. Эпицентр землетрясения находился на территории России, в 1162 километрах северо-восточнее Алматы", — сообщили в пресс-службе.

Согласно расчетам, интенсивность сейсмических колебаний в Усть-Каменогорске и селе Катон-Карагай составила 2 балла.

"Сведений по пострадавшим и разрушениям не поступало", — добавили в ведомстве.

Ранее казахстанские сейсмологи зафиксировали другое землетрясение — в 434 километрах юго-западнее Алматы. По информации Института сейсмологии Национальной академии наук Кыргызстана, очаг подземных толчков магнитудой 3,9 находился на территории Кыргызстана — в 10 километрах к северо-западу от села Тоскоол и в 45 километрах к северо-западу от города Джалал-Абад.

Также 23 мая во время судебного заседания по делу Шерзата были зафиксированы подземные толчки. В этот момент в процессе выступал судмедэксперт Тахир Халимназаров, ранее принимавший участие в деле экс-министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева.