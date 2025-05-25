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25.05.2025, 09:15

В ЗКО дроны впервые задействованы в борьбе с саранчой

Новости Казахстана 0 348

В Западно-Казахстанской области впервые начали использовать агродроны для борьбы с саранчой. Ожидается, что вредители активизируются в конце мая, а общая площадь обработки составит 320 тысяч гектаров. На мероприятие привлечены четыре подрядчика, а также малая авиация, 

сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.

Фото pixabay.com
Фото pixabay.com

В Западно-Казахстанской области фитосанитарные службы впервые применяют агродроны для борьбы с саранчой. Планируется обработать 320 тысяч гектаров сельскохозяйственных угодий.

По данным территориальной инспекции, численность вредителей в этом году может достичь пика из-за 12-летнего биологического цикла саранчи. В связи с этим масштабы обработки в регионе значительно увеличены.

Глава одного из крестьянских хозяйств, Ерик Есенгалиев, рассказал, что в прошлом году саранча нанесла значительный ущерб его посевам.

"В 2024 году тоже было катастрофически. Саранча принесла колоссальные убытки. В прошлом году это был первый залет. Сейчас подрядчики уже приехали — стоят у нас, ждут. Все машины, вроде, хорошие, яды привезли. Надеюсь, уничтожим эту саранчу", — отметил он.

В регионе определены четыре подрядчика для проведения обработки. К работам привлечена также малая авиация, сообщил руководитель районной территориальной инспекции Комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе Министерства сельского хозяйства Камидулла Дуйсеналиев.

"Дрон — это новая технология. Мониторинг и самообработка — через дрон. Он непосредственно на очаг ложится: машины не ездят, он сверху накладывает. Будем смотреть, будем определять биологическую эффективность. Думаем, что будет эффект. Наша главная задача — защитить посевы, пастбища, угодья. Где-то месяц мы должны защищать от нашествия саранчи", — пояснил он.

Ожидается, что массовое появление личинок саранчи произойдет в конце мая с учетом погодных условий. За ситуацией ведут наблюдение представители профильных служб.

Руководитель территориальной инспекции Ерлан Орынбаев уточнил, что наиболее подверженными риску считаются Каратобинский, Сырымский, Бокейординский и Теректинский районы.

"Против одиночных видов будет проводиться обработка на территории 190 тысяч гектаров, а против стадной, или итальянского пруса, — на площади 130 тысяч гектаров", — сообщил он.

На реализацию комплекса мероприятий по защите сельхозугодий в регионе выделен миллиард тенге.

Ранее в Шалкарском районе Актюбинской области было зафиксировано преждевременное появление саранчи. По словам специалистов, личинки начали выходить раньше обычного из-за аномально раннего потепления.

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