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25.05.2025, 10:32

В Казахстане теперь можно бесплатно заказать мебель и технику с доставкой до двери через Wildberries

Новости Казахстана 0 735

Wildberries представил в Казахстане услугу грузовой доставки, охватывающую более двух миллионов крупногабаритных товаров. Все заказы доставляются бесплатно до дверей клиентов, включая подъем в квартиру. Сервис уже доступен в Астане и будет расширяться на другие города, сообщает Lada.kz со ссылкой на Finratings.kz.

Фото: youla.ru
Фото: youla.ru

Объединённая платформа РВБ (Wildberries & Russ) объявила о запуске нового сервиса «Грузовая доставка» в своем интернет-магазине и мобильном приложении. Нововведение предназначено для покупателей, приобретающих крупногабаритные товары, которые не помещаются в стандартные пункты выдачи.

Более 2 миллионов наименований — с бесплатной доставкой до двери

В каталоге грузовой доставки уже представлено свыше 2 миллионов товаров из 15+ категорий. Среди них:

  • корпусная и мягкая мебель,

  • бытовая техника,

  • сантехника,

  • товары для обустройства дома и дачи,

  • спортивное оборудование,

  • телевизоры, акустика и другая электроника.

Все эти товары доставляются бесплатно до адреса покупателя, включая подъем в квартиру. За услугу не требуется вносить дополнительную плату.

Рост интереса к крупным покупкам

С начала 2025 года продажи крупногабаритных товаров на платформе увеличились более чем в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Наибольшую популярность среди пользователей приобрели мебель, техника и интерьерные товары.

На текущий момент самыми активными регионами по числу заказов остаются Москва и Санкт-Петербург, однако в апреле сервис начал работу и за пределами России.

Сервис доступен в Казахстане и Армении

Грузовая доставка Wildberries охватывает более 360 городов. В апреле 2025 года услуга стала доступна в столице Казахстана — Астане, а также в Ереване, столице Армении. Компания заявила о планах по регулярному расширению географии грузовой логистики, включая новые направления за пределами России.

По данным Wildberries, запуск сервиса в Казахстане является частью стратегии по усилению международного присутствия и созданию удобной инфраструктуры для покупателей на постсоветском пространстве.

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