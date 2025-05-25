Дожди, грозы и заморозки: каким будет 25 мая в Казахстане

На большей части территории Казахстана 25 мая 2025 года ожидаются неблагоприятные погодные условия. Прогнозируются дожди с грозами, шквалистый ветер и град, а в северных регионах заморозки до -2 °C. В южных областях сохраняется высокая пожароопасность, сообщает Lada.kz со ссылкой на РГП «Казгидромет».

Фото pixabay.com

Согласно данным РГП «Казгидромет», 25 мая в Казахстане сохранится неустойчивая погода, обусловленная влиянием северо-западного циклона. В ряде регионов ожидаются дожди, грозы, усиление ветра и даже град.

В центральных, восточных и юго-восточных областях возможны осадки, местами шквалистый ветер. В утренние часы в северных, восточных и центральных регионах возможен туман.

В ночные и утренние часы на севере и в центре страны прогнозируются заморозки на поверхности почвы до -1…-2 °C. Это касается Акмолинской, Северо-Казахстанской, Актюбинской, Костанайской и Западно-Казахстанской областей.

В южных и юго-восточных регионах сохраняется высокая и чрезвычайная пожароопасность. Внимание следует проявить жителям Кызылординской, Туркестанской, Жамбылской, Атырауской, Алматинской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской, Жетысуской, Абайской и Улытаусской областей.