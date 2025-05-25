Новые правила для СТО: какие документы нужны для получения разрешения на техосмотр в Казахстане

С 23 июля 2025 года в Казахстане вступают в силу новые правила работы операторов технического осмотра. Согласно приказу и.о. министра транспорта от 16 мая 2025 года, утверждены разрешительные требования, перечень необходимых документов и регламент получения разрешения на осуществление этой деятельности, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.
Документ закрепляет:
форму заявления на получение разрешения для операторов техосмотра;
список разрешительных требований и перечень подтверждающих документов;
форму самого разрешения на ведение деятельности;
правила проведения разрешительных процедур и порядок осуществления деятельности операторов.
Индивидуальные предприниматели и юридические лица, желающие заниматься техосмотром, должны подать заявление через электронные порталы egov.kz или elicense.kz. Документы необходимо заверить электронной цифровой подписью (ЭЦП) и направить в территориальные подразделения Комитета автомобильного транспорта и транспортного контроля Министерства транспорта РК.
Заявление в электронной форме, подписанное ЭЦП.
Перечень документов, подтверждающих соответствие разрешительным требованиям.
Информация о заявителе, включая:
удостоверение личности;
свидетельство о государственной регистрации юрлица или ИП;
данные о праве собственности или праве пользования производственной базой (договор аренды, ссуды и т. д.).
Госорганы извлекают через систему "электронного правительства" следующие данные:
факт регистрации заявителя как юрлица или ИП;
наличие оснований для использования недвижимости (собственность, аренда, доверительное управление и др.);
сведения о наличии профильного среднего образования (техническое или профессиональное).
2 рабочих дня — на проверку полноты поданных документов.
4 рабочих дня — на проведение разрешительного контроля на месте (на производственной базе).
Итого, полный срок получения разрешения или мотивированного отказа составляет 8 рабочих дней.
Если в документах найдены основания для отказа, заявитель предварительно уведомляется о времени и формате заслушивания, которое проводится в течение двух рабочих дней после уведомления. Это дает возможность выразить свою позицию перед окончательным решением.
Контроль проводится с выходом на объект. Посещение согласуется с заявителем не позднее чем за сутки, посредством:
SMS-сообщения;
электронного письма;
других каналов связи с подтверждением доставки.
Во время визита проверяются:
соответствие представленных документов и сведений;
выполнение квалификационных и разрешительных требований.
Проверка фиксируется аудио-, фото- или видеозаписью, которая сохраняется в информационной системе "портал лицензирования".
По итогам составляется заключение с указанием:
данных услугодателя;
ФИО и должности специалиста;
информации об объекте контроля;
результата проверки (соответствие/несоответствие требованиям).
После получения положительного заключения данные вносятся в информационную систему мониторинга. Также ведется электронный журнал в формате Excel по форме, утвержденной приказом.
Техосмотр проводится как на стационарных, так и мобильных линиях.
Работа допускается только после получения разрешения второй категории.
Исключение составляют транспортные средства Вооруженных сил и других воинских формирований.
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