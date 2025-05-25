Новые правила для СТО: какие документы нужны для получения разрешения на техосмотр в Казахстане

С 23 июля 2025 года в Казахстане вступают в силу новые правила работы операторов технического осмотра. Согласно приказу и.о. министра транспорта от 16 мая 2025 года, утверждены разрешительные требования, перечень необходимых документов и регламент получения разрешения на осуществление этой деятельности, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

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Что утверждено приказом:

Документ закрепляет:

форму заявления на получение разрешения для операторов техосмотра;

список разрешительных требований и перечень подтверждающих документов;

форму самого разрешения на ведение деятельности;

правила проведения разрешительных процедур и порядок осуществления деятельности операторов.

Как подать заявление

Индивидуальные предприниматели и юридические лица, желающие заниматься техосмотром, должны подать заявление через электронные порталы egov.kz или elicense.kz. Документы необходимо заверить электронной цифровой подписью (ЭЦП) и направить в территориальные подразделения Комитета автомобильного транспорта и транспортного контроля Министерства транспорта РК.

Какие документы необходимы:

Заявление в электронной форме, подписанное ЭЦП. Перечень документов, подтверждающих соответствие разрешительным требованиям. Информация о заявителе, включая: удостоверение личности;

свидетельство о государственной регистрации юрлица или ИП;

данные о праве собственности или праве пользования производственной базой (договор аренды, ссуды и т. д.).

Какие сведения проверяются автоматически

Госорганы извлекают через систему "электронного правительства" следующие данные:

факт регистрации заявителя как юрлица или ИП;

наличие оснований для использования недвижимости (собственность, аренда, доверительное управление и др.);

сведения о наличии профильного среднего образования (техническое или профессиональное).

Сроки рассмотрения и проверки

2 рабочих дня — на проверку полноты поданных документов.

4 рабочих дня — на проведение разрешительного контроля на месте (на производственной базе).

Итого, полный срок получения разрешения или мотивированного отказа составляет 8 рабочих дней.

Разрешительный контроль и заслушивание

Если в документах найдены основания для отказа, заявитель предварительно уведомляется о времени и формате заслушивания, которое проводится в течение двух рабочих дней после уведомления. Это дает возможность выразить свою позицию перед окончательным решением.

Как проходит разрешительный контроль

Контроль проводится с выходом на объект. Посещение согласуется с заявителем не позднее чем за сутки, посредством:

SMS-сообщения;

электронного письма;

других каналов связи с подтверждением доставки.

Во время визита проверяются:

соответствие представленных документов и сведений;

выполнение квалификационных и разрешительных требований.

Проверка фиксируется аудио-, фото- или видеозаписью, которая сохраняется в информационной системе "портал лицензирования".

По итогам составляется заключение с указанием:

данных услугодателя;

ФИО и должности специалиста;

информации об объекте контроля;

результата проверки (соответствие/несоответствие требованиям).

Регистрация разрешения

После получения положительного заключения данные вносятся в информационную систему мониторинга. Также ведется электронный журнал в формате Excel по форме, утвержденной приказом.

Порядок деятельности операторов технического осмотра