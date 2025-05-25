Как оспорить ошибочный штраф за нарушение ПДД в Казахстане

Не каждый штраф, выписанный за нарушение правил дорожного движения (ПДД), является окончательным приговором. Камеры могут фиксировать нарушения с ошибками, инспекторы — не учитывать обстоятельства, а уведомления о штрафах — приходить с опозданием, сообщает Lada.kz со ссылкой на Kazinform.

Фото: astanatv.kz

Если водитель уверен в своей правоте, он имеет полное право обжаловать решение. Главное — понимать, в каких ситуациях это действительно возможно и как действовать правильно и в срок.

Когда стоит обжаловать штраф

Процедура обжалования — дело непростое, требующее времени и ресурсов. Поэтому прибегать к ней рекомендуется в тех случаях, когда есть реальные основания. Важно помнить, что результатом может стать:

отмена штрафа;

изменение меры наказания;

восстановление нарушенных прав водителя.

Основания для обжалования: когда ошибка очевидна

Существует три основных категории ошибок, на которых можно строить жалобу:

Фактологическая ошибка — когда в постановлении допущены неточности: неправильная дата, адрес, сумма штрафа, марка или номер автомобиля. Юридическая ошибка — например, применение несуществующей или неподходящей нормы законодательства. Процессуальное нарушение — если постановление вынесено с нарушением сроков, без уведомления водителя или без участия свидетелей.

Типичные случаи, при которых штраф можно оспорить

Фотофиксация нарушения пришла с другим временем или с другого района.

Камера зафиксировала превышение скорости, но в этот момент водитель находился в другом месте — это можно подтвердить с помощью других видеокамер или свидетелей.

В постановлении указаны некорректные данные: номер машины, марка, регион и т.п.

Водитель не видел запрещающий знак, поскольку он отсутствовал или был закрыт (например, снегом, ветками или припаркованным транспортом).

Штраф за непристегнутый ремень или разговор по телефону выписан инспектором на месте без доказательств.

Если водитель не нарушал, он имеет право требовать доказательств, например, записи с камер видеонаблюдения или регистратора.

Ошибки, допущенные при серьезных нарушениях

Водителя могут лишить прав за выезд на встречную полосу, проезд на красный свет или вождение в нетрезвом виде. Однако бывают случаи, когда:

отсутствует видеодоказательство нарушения;

действия водителя были вынужденными (например, объезд ДТП);

процедура медосвидетельствования проведена с нарушениями.

В таких ситуациях возможно добиться не только смягчения наказания, но и полной отмены постановления.

Как обжаловать штраф

Шаг 1. Получите копию постановления

Срок подачи жалобы начинается с момента получения копии постановления о наложении административного взыскания. Этот документ должен быть вручен водителю официально.

Шаг 2. Подготовьте жалобу

Жалобу можно подать двумя способами:

В бумажной форме — с указанием: паспортных данных; органа, вынесшего постановление; номера и даты документа; описания ситуации и аргументов против обвинения; требования отмены или изменения постановления.

Онлайн — через портал Qamqor.gov.kz.

Как подать жалобу через Qamqor.gov.kz

Зайдите на сайт и выберите раздел «Обжалование административных правонарушений». Нажмите «Подача обращений по административным делам». Авторизуйтесь с помощью ЭЦП. Введите номер дела, нажмите поиск. После отображения дела нажмите «Подать обращение». Заполните форму: изложите суть жалобы, прикрепите доказательства. Подпишите обращение ЭЦП и отправьте.

Сроки подачи жалобы

Жалобу можно подать в течение 10 календарных дней со дня получения постановления.

Обращение в суд также возможно напрямую, без предварительного обжалования в иных инстанциях.

При наличии уважительной причины (например, болезнь) срок подачи может быть восстановлен.

Что происходит после подачи жалобы

Рассмотрение жалобы может завершиться:

отказом и оставлением постановления без изменений;

частичным изменением постановления;

полной отменой штрафа и прекращением дела;

заменой постановления новым решением.

Подача жалобы приостанавливает исполнение постановления до вынесения итогового решения.

Что нужно помнить

Обжалование — это право, но не повод спорить с каждым штрафом. Если нарушение действительно имело место, проще признать ошибку и оплатить штраф. Однако в случае ошибки системы бороться за свою правоту необходимо. Ведь именно закон и процедура должны защищать водителя, а не быть формальностью.