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25.05.2025, 12:47

Как оспорить ошибочный штраф за нарушение ПДД в Казахстане

Новости Казахстана 0 958

Не каждый штраф, выписанный за нарушение правил дорожного движения (ПДД), является окончательным приговором. Камеры могут фиксировать нарушения с ошибками, инспекторы — не учитывать обстоятельства, а уведомления о штрафах — приходить с опозданием, сообщает Lada.kz со ссылкой на Kazinform.

Фото: astanatv.kz
Фото: astanatv.kz

Если водитель уверен в своей правоте, он имеет полное право обжаловать решение. Главное — понимать, в каких ситуациях это действительно возможно и как действовать правильно и в срок.

Когда стоит обжаловать штраф

Процедура обжалования — дело непростое, требующее времени и ресурсов. Поэтому прибегать к ней рекомендуется в тех случаях, когда есть реальные основания. Важно помнить, что результатом может стать:

  • отмена штрафа;

  • изменение меры наказания;

  • восстановление нарушенных прав водителя.

Основания для обжалования: когда ошибка очевидна

Существует три основных категории ошибок, на которых можно строить жалобу:

  1. Фактологическая ошибка — когда в постановлении допущены неточности: неправильная дата, адрес, сумма штрафа, марка или номер автомобиля.

  2. Юридическая ошибка — например, применение несуществующей или неподходящей нормы законодательства.

  3. Процессуальное нарушение — если постановление вынесено с нарушением сроков, без уведомления водителя или без участия свидетелей.

Типичные случаи, при которых штраф можно оспорить

  • Фотофиксация нарушения пришла с другим временем или с другого района.

  • Камера зафиксировала превышение скорости, но в этот момент водитель находился в другом месте — это можно подтвердить с помощью других видеокамер или свидетелей.

  • В постановлении указаны некорректные данные: номер машины, марка, регион и т.п.

  • Водитель не видел запрещающий знак, поскольку он отсутствовал или был закрыт (например, снегом, ветками или припаркованным транспортом).

  • Штраф за непристегнутый ремень или разговор по телефону выписан инспектором на месте без доказательств.

Если водитель не нарушал, он имеет право требовать доказательств, например, записи с камер видеонаблюдения или регистратора.

Ошибки, допущенные при серьезных нарушениях

Водителя могут лишить прав за выезд на встречную полосу, проезд на красный свет или вождение в нетрезвом виде. Однако бывают случаи, когда:

  • отсутствует видеодоказательство нарушения;

  • действия водителя были вынужденными (например, объезд ДТП);

  • процедура медосвидетельствования проведена с нарушениями.

В таких ситуациях возможно добиться не только смягчения наказания, но и полной отмены постановления.

Как обжаловать штраф

Шаг 1. Получите копию постановления

Срок подачи жалобы начинается с момента получения копии постановления о наложении административного взыскания. Этот документ должен быть вручен водителю официально.

Шаг 2. Подготовьте жалобу

Жалобу можно подать двумя способами:

  • В бумажной форме — с указанием:

    • паспортных данных;

    • органа, вынесшего постановление;

    • номера и даты документа;

    • описания ситуации и аргументов против обвинения;

    • требования отмены или изменения постановления.

  • Онлайн — через портал Qamqor.gov.kz.

Как подать жалобу через Qamqor.gov.kz

  1. Зайдите на сайт и выберите раздел «Обжалование административных правонарушений».

  2. Нажмите «Подача обращений по административным делам».

  3. Авторизуйтесь с помощью ЭЦП.

  4. Введите номер дела, нажмите поиск.

  5. После отображения дела нажмите «Подать обращение».

  6. Заполните форму: изложите суть жалобы, прикрепите доказательства.

  7. Подпишите обращение ЭЦП и отправьте.

Сроки подачи жалобы

  • Жалобу можно подать в течение 10 календарных дней со дня получения постановления.

  • Обращение в суд также возможно напрямую, без предварительного обжалования в иных инстанциях.

  • При наличии уважительной причины (например, болезнь) срок подачи может быть восстановлен.

Что происходит после подачи жалобы

Рассмотрение жалобы может завершиться:

  • отказом и оставлением постановления без изменений;

  • частичным изменением постановления;

  • полной отменой штрафа и прекращением дела;

  • заменой постановления новым решением.

Подача жалобы приостанавливает исполнение постановления до вынесения итогового решения.

Что нужно помнить

Обжалование — это право, но не повод спорить с каждым штрафом. Если нарушение действительно имело место, проще признать ошибку и оплатить штраф. Однако в случае ошибки системы бороться за свою правоту необходимо. Ведь именно закон и процедура должны защищать водителя, а не быть формальностью.

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