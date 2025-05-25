Некоторым казахстанцам придут важные SMS от Минтруда

25 мая 2025 года Министерство труда и социальной защиты населения РК инициировало рассылку SMS-сообщений о возможностях трудоустройства для граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, сообщает Lada.kz

Фото: kasheloff.ru

По данным ведомства, соответствующую информацию получат 300 казахстанцев, официально зарегистрированных как безработные и нуждающиеся в поддержке. Рассылка осуществляется в рамках совместного проекта министерства и Бюро национальной статистики РК.

Работа на сельскохозяйственной переписи

Получатели сообщений смогут принять участие в сельскохозяйственной переписи в качестве переписного персонала — интервьюеров. Ведомство уточняет, что отправка уведомлений будет производиться с использованием сервиса 1414 и охватит жителей 70 городов страны.

Сельхозперепись будет проводиться в два этапа:

с 1 по 31 августа — методом самозаполнения анкет на специальном онлайн-портале;

с 20 сентября по 20 октября — методом личного интервьюирования, с привлечением специально обученного переписного персонала.

Уровень безработицы в Казахстане

Напомним, по итогам первого квартала 2025 года в Казахстане было зафиксировано 451 515 безработных, что составляет 4,6% от экономически активного населения. Этот показатель оказался немного ниже, чем за аналогичный период 2024 года.

Ранее сообщалось, что казахстанские показатели безработицы сравнивались с аналогичными данными по другим странам мира. Подробнее об этом — в отдельном аналитическом материале.