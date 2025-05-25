Трагедия на выпускном: в Казахстане школьный праздник закончился убийством

В Каскелене Алматинской области выпускной вечер обернулся трагедией — один из подростков погиб в результате ссоры с одноклассником. Инцидент произошел во время празднования окончания школы, сообщает Lada.kz со ссылкой на Sputnik.kz

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Вечеринка закончилась трагедией

По предварительной информации, родители школьников арендовали частный дом, чтобы организовать вечеринку по случаю окончания учебного года. Во время мероприятия между двумя одноклассниками вспыхнул конфликт, который перерос в трагедию.

Один из школьников, находясь в состоянии эмоционального возбуждения, схватил шампур и вонзил его в другого участника вечеринки. От полученного ранения подросток скончался на месте.

Подозреваемый задержан

Сразу после инцидента на место прибыла полиция. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Подозреваемый был задержан и помещён в изолятор временного содержания.

«По факту убийства начато досудебное расследование. Полицейскими установлен, задержан и водворен в изолятор временного содержания подозреваемый — одноклассник потерпевшего», — сообщили в пресс-службе правоохранительных органов.

Ответственность родителей

Кроме того, к административной ответственности привлекли родителей подростка, совершившего преступление. Им назначен штраф за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.

Усиление мер безопасности

Ранее сообщалось, что в Алматы полиция была переведена на усиленный режим несения службы. Поводом послужила череда инцидентов с участием школьников, включая массовое ДТП с участием выпускников на Lexus в Жанаозене.