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25.05.2025, 14:32

Более 10 миллионов запросов: казахстанцы массово следят за пенсионными накоплениями

Новости Казахстана 0 1 068

Почти все услуги Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ) теперь доступны дистанционно — 98% сервисов фонда переведены в онлайн-формат и предоставляются бесплатно. Граждане Казахстана массово пользуются этой возможностью для отслеживания своих пенсионных накоплений, получать консультации и управлять счетами без посещения офисов, сообщает Lada.kz со ссылкой на Finratings.kz

Фото: gov.kz
Фото: gov.kz

Доступ к счету — круглосуточно и из любой точки мира

Наибольшей популярностью среди услуг фонда пользуется выписка о состоянии пенсионного счета. За отчетный период было зарегистрировано около 10,1 миллиона запросов на получение этого документа. Из них:

  • Более 8,3 миллиона выписок казахстанцы получили самостоятельно через личный кабинет на сайте ЕНПФ или мобильное приложение eGov.kz.

  • Еще 1,4 миллиона документов были сформированы и отправлены автоматически.

Таким образом, большинство граждан предпочитает получать актуальную информацию о своих накоплениях онлайн. Электронные сервисы работают круглосуточно и доступны из любой точки мира, что делает процесс максимально удобным и прозрачным.

Автоматическое открытие пенсионных счетов

ЕНПФ напоминает, что пенсионный счет открывается автоматически при поступлении первого пенсионного взноса. С начала 2025 года в автоматическом режиме было открыто около 718 тысяч новых пенсионных счетов, включая счета в рамках инициативы «Нацфонд – детям».

Онлайн-доступ к ключевым услугам

Через сайт и мобильное приложение ЕНПФ казахстанцы также могут воспользоваться рядом других важных функций:

  • Изменение или дополнение личных данных в учетной записи.

  • Получение справки о наличии пенсионных счетов.

  • Подача заявления на получение пенсионных выплат.

  • Перевод части накоплений в управление частным управляющим компаниям.

  • Расчет будущей пенсии с помощью онлайн-калькулятора.

С начала года фонд уже обработал более 50 тысяч заявлений на изменение реквизитов вкладчиков.

Консультации и разъяснительная работа

Фонд активно взаимодействует с населением. В период с января по апрель 2025 года специалисты ЕНПФ провели около 16 тысяч выездных консультаций и презентаций. Эти мероприятия охватили более 330 тысяч человек по всей стране.

Кроме того, в средствах массовой информации было опубликовано свыше 15 тысяч разъяснительных материалов, посвящённых вопросам пенсионной системы.

Компании также могут заказать выездную консультацию ЕНПФ. Для этого достаточно обратиться в call-центр по номеру 1418 либо оставить заявку на официальном сайте или в мобильном приложении фонда.

ЕНПФ продолжает внедрять цифровые решения, делая управление пенсионными накоплениями максимально удобным, безопасным и доступным для каждого гражданина страны.

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