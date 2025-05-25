Вместо «Гамарджоба» — депортация казахстанцев: что происходит на границе с Грузией

Грузия традиционно ассоциируется у казахстанцев с теплым приемом, гостеприимством и вином. Однако в последнее время некоторые путешественники из РК сталкиваются с неожиданно строгими проверками на границе и, в ряде случаев, с депортацией. TAJ.report выяснил, в чем причины такого отношения и какие меры предпринимаются, чтобы решить проблему, сообщает Lada.kz

Фото: culture.ru

Почему туристов не пускают

По словам Георгия Джахуташвили — почетного консула Казахстана в Грузии и председателя Казахстанско-грузинского экономического объединения — случаи отказов действительно имели место, но говорить о масштабной проблеме пока рано.

«Мы переговорили с минэкономики и с представителями погранслужбы – да, такие эпизоды фиксировались, но в целом это не массовое явление. Ситуация, скорее, раздута», — отметил Джахуташвили.

Он сообщил, что на фоне роста турпотока, вызванного в том числе войной в Украине, усилился и контроль на границе. Пограничники стали требовать:

обратные билеты,

брони отелей,

медицинские страховки,

подтверждение финансовой состоятельности.

Статистика отказов: Казахстан — среди лидеров по лояльности

По данным «Эйр Астана», в 2024 году из 100 тысяч казахстанцев, прибывших в Грузию на ее рейсах, отказали лишь 260 гражданам. Для сравнения, аналогичные показатели у других стран достигают 6–7%.

Отдельные случаи нарушений

Некоторые казахстанцы приезжают в Грузию с целью покупки автомобилей и попадаются на попытках провоза незадекларированных денежных средств. За это предусмотрен штраф — 10% от суммы. Также регистрировались случаи участия граждан Центральной Азии в закладке наркотиков через приложения доставки. Недавно в Тбилиси были задержаны двое граждан Казахстана, у которых изъяли упаковки с метадоном и марихуаной. Им грозит до 20 лет тюрьмы или пожизненное заключение — в Грузии с 2025 года ужесточены наказания за наркопреступления.

Не только закон, но и гостеприимство

Джахуташвили подчеркивает важность соблюдения закона, но призывает не забывать о традиционном грузинском радушии.

«Да, требования усилились, но и человеческий фактор играет роль. Иногда турист не может чётко объяснить цель визита, и его разворачивают — даже без нарушений», — говорит консул.

Он отмечает, что были случаи некорректного общения с пассажирами. На фоне жалоб и обращений грузинская сторона приняла решение смягчить подход:

от казахстанцев больше не требуют обратного билета и брони отелей,

пограничникам проведут тренинги по стандартам сервиса.

Экспертное мнение: осторожность вместо паники

Руководитель аналитического центра Geocase Виктор Кипиани считает, что ситуация не критична, но требует внимательного подхода:

«Единичные отказы создают медийный эффект. Мы уже видим влияние на пассажиропоток. Это может обернуться коммерческими и политическими рисками».

Он подчеркнул, что Казахстан — стратегически важный партнер для Грузии, особенно в контексте реализации Срединного (Центрального) коридора. Этот проект связывает страны и играет ключевую роль в региональной логистике. Любые недоразумения между странами могут затормозить его развитие.

«Да, были перегибы, но сейчас важно наладить коммуникацию и не доводить ситуацию до уровня кризиса», — считает Кипиани.

Позиция посольства: отношения не пострадают

Посол Грузии в Казахстане Николоз Лалиашвили также подтвердил, что Сакартвело ценит дружбу с РК. По его данным:

В 2024 году Грузию посетили 209 234 гражданина Казахстана.

Отказ во въезде получили 879 человек.

В первом квартале 2025 года въехали 24 923 гражданина РК, отказано было 285.

Казахстанский взгляд: не преувеличивать и не искать заговоров

Политолог Данияр Ашимбаев считает, что казахстанцы просто чувствительны к любым негативным ситуациям, особенно в соцсетях:

«В любой стране бывают нерадушные пограничники. Но Грузия — не исключение. Вопрос просто получил резонанс, и консульство оперативно отработало».

Он также напомнил, что грузинское общество испытывает нагрузку из-за релокации россиян, украинских беженцев и роста иностранного бизнеса, что могло повлиять на восприятие новых приезжих.

Казахстан — важный экономический партнер

Экономическое сотрудничество между двумя странами продолжает развиваться:

По итогам 2024 года Казахстан вошел в тройку крупнейших торговых партнеров Грузии.

Объем торговли — 859,9 млн долларов.

Казахстан увеличил грузопоток на 30% и занимает 13% в структуре экспорта Грузии.

В апреле 2025 года Казахстан вошел в десятку стран по объемам переводов — 7,15 млн долларов.

В июне в Атырау состоится бизнес-форум, посвященный развитию двусторонних инвестиций и логистики, в том числе проекта по созданию терминала в порту Поти.

Как избежать проблем на границе

Что может привести к депортации:

отсутствие обратного билета;

отсутствие подтверждения финансов;

превышение срока пребывания;

отсутствие медицинской страховки;

несоответствие цели поездки заявленной;

наличие правонарушений в Грузии.

Как снизить риск: