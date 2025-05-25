Казахстанцы получили ожоги в загоревшемся на ходу такси — один из пассажиров в реанимации

Вечером 24 мая в Павлодаре произошло возгорание легкового автомобиля во время движения. В результате происшествия пострадали пять человек, в том числе двое несовершеннолетних. Об этом сообщили в пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям Павлодарской области, передает Lada.kz

Фото: пресс-служба ДЧС Павлодарской области

Пожар на ходу: оперативная ликвидация возгорания

Сигнал о возгорании автомобиля, двигавшегося по улице Олжабай батыра, поступил в экстренные службы 24 мая в 21:37. На место происшествия оперативно прибыли пожарные подразделения, которым удалось быстро локализовать очаг пламени и не допустить взрыва.

Пострадали дети: девочки 2023 и 2016 годов рождения

По информации детской областной больницы, с места происшествия были госпитализированы двое детей:

Девочка 2023 года рождения поступила с термическими ожогами лица, обеих кистей и поясничной области I–II степени. Площадь поражения составляет 18%.

Девочка 2016 года рождения также получила ожоги — кистей и правой голени. Площадь поражения — 7%.

Состояние обеих пострадавших оценивается как стабильное, детям оказывается необходимое лечение.

Взрослые пострадавшие: один в реанимации

Также помощь на месте происшествия оказала бригада экстренной медицины Центра медицины катастроф: