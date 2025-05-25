Пособия семьям с детьми: обновленные суммы и категории получателей в Казахстане

В Министерстве труда и социальной защиты населения РК (МТСЗН) 22 мая 2025 года предоставили обновленную информацию о мерах государственной поддержки для многодетных семей и женщин, удостоенных государственных наград за материнство, сообщает Lada.kz

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С начала года такие выплаты получили в среднем более 850 тысяч человек, а общая сумма перечисленных средств превысила 200 миллиардов тенге.

Общий объем выплат с начала 2025 года

Согласно данным МТСЗН, за январь–апрель текущего года государственные пособия были назначены:

611,5 тысячи многодетных семей получили в общей сложности 176 млрд тенге ;

242 тысячи награжденных матерей — 25,9 млрд тенге.

Таким образом, общий объем выплат за этот период составил 201,9 млрд тенге, а количество получателей достигло 853,6 тыс. человек.

Апрель 2025 года: кто и сколько получил

Только за апрель текущего года пособия получили:

617,6 тысячи семей – сумма выплат составила 44,5 млрд тенге ;

242,5 тысячи награжденных матерей – 6,5 млрд тенге.

Итого, в апреле выплаты охватили 860,1 тыс. человек, а их общая сумма достигла 51 млрд тенге.

Кто имеет право на пособие многодетной семьи

На выплаты могут претендовать семьи, в которых:

имеется четверо и более совместно проживающих несовершеннолетних детей;

либо дети обучаются на дневном отделении вузов и колледжей в возрасте до 23 лет.

Важно: доход семьи не влияет на назначение пособия, оно предоставляется вне зависимости от уровня благосостояния.

Размеры пособий в 2025 году (в зависимости от числа детей)

В 2025 году размер пособий определяется в месячных расчетных показателях (МРП):

4 детей – 16,03 МРП ( 63 030 тенге );

5 детей – 20,04 МРП ( 78 798 тенге );

6 детей – 24,05 МРП ( 94 565 тенге );

7 детей – 28,06 МРП ( 110 332 тенге );

8 и более детей – по 4 МРП (15 728 тенге) на каждого ребенка.

Пособие для награжденных матерей

Ежемесячные выплаты также предоставляются женщинам, имеющим государственные награды за материнство:

Кто имеет право:

обладательницы подвесок «Алтын алқа» и «Күміс алқа» ;

ранее получившие звание «Мать-героиня» ;

награжденные орденами «Материнская слава» I и II степени.

Размер выплат:

«Күміс алқа» – 6,40 МРП ( 25 165 тенге );

«Алтын алқа», «Мать-героиня», «Материнская слава» I и II ст. – 7,40 МРП (29 097 тенге).

Индексация пособий с начала 2025 года

С 1 января 2025 года все государственные социальные пособия, предоставляемые семьям с детьми, были повышены на 6,5% в соответствии с действующим законодательством и в рамках антикризисных мер социальной поддержки.