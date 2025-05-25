Пособия семьям с детьми: обновленные суммы и категории получателей в Казахстане

В Министерстве труда и социальной защиты населения РК (МТСЗН) 22 мая 2025 года предоставили обновленную информацию о мерах государственной поддержки для многодетных семей и женщин, удостоенных государственных наград за материнство, сообщает Lada.kz
С начала года такие выплаты получили в среднем более 850 тысяч человек, а общая сумма перечисленных средств превысила 200 миллиардов тенге.
Согласно данным МТСЗН, за январь–апрель текущего года государственные пособия были назначены:
611,5 тысячи многодетных семей получили в общей сложности 176 млрд тенге;
242 тысячи награжденных матерей — 25,9 млрд тенге.
Таким образом, общий объем выплат за этот период составил 201,9 млрд тенге, а количество получателей достигло 853,6 тыс. человек.
Только за апрель текущего года пособия получили:
617,6 тысячи семей – сумма выплат составила 44,5 млрд тенге;
242,5 тысячи награжденных матерей – 6,5 млрд тенге.
Итого, в апреле выплаты охватили 860,1 тыс. человек, а их общая сумма достигла 51 млрд тенге.
На выплаты могут претендовать семьи, в которых:
имеется четверо и более совместно проживающих несовершеннолетних детей;
либо дети обучаются на дневном отделении вузов и колледжей в возрасте до 23 лет.
Важно: доход семьи не влияет на назначение пособия, оно предоставляется вне зависимости от уровня благосостояния.
В 2025 году размер пособий определяется в месячных расчетных показателях (МРП):
4 детей – 16,03 МРП (63 030 тенге);
5 детей – 20,04 МРП (78 798 тенге);
6 детей – 24,05 МРП (94 565 тенге);
7 детей – 28,06 МРП (110 332 тенге);
8 и более детей – по 4 МРП (15 728 тенге) на каждого ребенка.
Ежемесячные выплаты также предоставляются женщинам, имеющим государственные награды за материнство:
обладательницы подвесок «Алтын алқа» и «Күміс алқа»;
ранее получившие звание «Мать-героиня»;
награжденные орденами «Материнская слава» I и II степени.
«Күміс алқа» – 6,40 МРП (25 165 тенге);
«Алтын алқа», «Мать-героиня», «Материнская слава» I и II ст. – 7,40 МРП (29 097 тенге).
С 1 января 2025 года все государственные социальные пособия, предоставляемые семьям с детьми, были повышены на 6,5% в соответствии с действующим законодательством и в рамках антикризисных мер социальной поддержки.
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