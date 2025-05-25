18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
510.84
579.7
6.39
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
25.05.2025, 18:45

Борьба за трон: кто и как становился ханом у казахов

Новости Казахстана 0 625

У казахов существовала сложившаяся система избрания правителей — от ханов и ага-султанов до волостных управителей. Эти процессы включали элементы выборности, авторитет рода, и влияние внешних факторов, включая российскую администрацию. Корреспондент Kazinform собрал мнения историков, чтобы проследить эволюцию казахской избирательной системы, сообщает Lada.kz

Ритуал поднятия хана на кошме на церемонии возведения на престол: YouTube/Airat Tursumbekov
Ритуал поднятия хана на кошме на церемонии возведения на престол: YouTube/Airat Tursumbekov

Не случайные правители: роль чингизидов и выборы на курултае

Историк-медиевист Жаксылык Сабитов подчеркивает: ханская власть в казахской степи не передавалась строго по наследству от отца к сыну, как в европейских монархиях. Однако это не означало полную демократию — правителем мог стать только представитель династии Шыңгыс хана.

«Хана выбирали на курултае. В нем участвовали члены ханской династии. Формально это можно считать выборами. Однако претендентом не мог быть случайный человек», — поясняет Сабитов.

В истории известны примеры борьбы за трон. Так, после смерти Токты хана в 1312 году началось соперничество между его внуком, которого тот видел преемником, и вторым сыном Токтубугой. Однако победу одержал третий претендент — Узбек, который стал ханом Золотой Орды, установил ислам и усилил влияние своей власти.

Выборы султанов и влияние администрации

По словам Сабитова, к XIX веку в казахской степи появились выборы ага-султанов, которые также формально носили выборный характер, но подвергались административному воздействию со стороны Российской империи. Так, Шокан Уалиханов, несмотря на победу в выборах, был вынужден отказаться от участия по давлению властей, уступив место другому кандидату.

«Хан — это влиятельная фигура. Избрать постороннего человека было невозможно», — отметил историк.

Асылбек Маден: элементы демократии у кочевников

Доцент Актюбинского регионального университета, кандидат исторических наук Асылбек Маден утверждает, что выборы правителей у казахов имеют глубокие корни — с эпох гуннов и тюрков. При этом существовали собственные механизмы смены власти, не схожие с западной моделью.

«Трон мог перейти младшему брату, двоюродному брату или сыну старшего брата, но не обязательно прямому наследнику», — объясняет он.

Ханов избирали на специально подготовленных собраниях с участием представителей всех трех жузов. Претендентов обсуждали заранее, а во время собрания высказывались старейшины, султаны, бии. Новый хан должен был быть не только политическим лидером, но и мудрым судьей, полководцем и защитником народа.

После избрания на белой кошме хана одевали в парадные одежды, сажали на коня и представляли народу. В честь события устраивалось празднество, участникам раздавались подарки и скот.

Политические раздоры и последствия неверного выбора

Выборы хана не всегда проходили мирно. После смерти Кайып хана, например, возникли расколы, что привело к усилению джунгарской угрозы.

«Ханские выборы влияли на стабильность страны. В случае разногласий власть ослабевала — как это произошло в Ногайской Орде», — пояснил Асылбек Маден.

С окончанием ханской эпохи в связи с реформами Российской империи (1822–1824 годы) и изданием Указа об управлении оренбургскими и сибирскими киргизами, ханская власть была упразднена. На смену пришли назначенные властями «ханы» и султаны.

Трансформация власти: от ханов к волостным

С 1830-х годов начался новый этап — власть передавалась султанам, а затем волостным управителям. Эти должности также не занимались случайными людьми, а выбор осуществлялся через специальную процедуру.

«Младший жуз был разделен на ага-султанства. Султаны, как правило, происходили из числа чингизидов. Их задачей было регулирование кочевий, обеспечение порядка и проведение политики Российской империи», — отмечает историк.

К концу XIX века и эта форма самоуправления стала номинальной. В 1867–1868 годах были введены «Временные правила», регламентировавшие выборы волостных и аульных старшин.

Как проходили выборы волостных и аульных старшин

Согласно материалам исследования Асылбека Мадена и Гульбану Избасаровой, в «Временных правилах» детально прописывался процесс выборов:

  • От каждых 50 семей отбирался один выборщик.

  • Выборщики собирались на волостной съезд и голосовали за управителя и кандидата на эту должность.

  • Выборы проходили под наблюдением уездного начальника или его помощника, которые не имели права вмешиваться.

  • Победитель утверждался военным губернатором.

Аналогичным образом избирались и аульные старшины, по представлению выборщиков от каждых 10 домов. Победитель получал должность, а второй — статус кандидата.

Роль советников и поддержка выборов народом

Историк подчеркивает, что власть хана не была абсолютной: вокруг него всегда находились советники и приближенные. Традиция коллективного правления восходит к временам Восточно-Тюркского каганата, где существовал управленческий триумвират: хан, полководец и мудрый советник.

«Казахи признавали выборы и принимали их результаты. Для них это не было чем-то чуждым. Более того, сами ханы не правили в одиночку — у них были советники, как Тоныкок при Билге кагане», — заключил Маден.

Вывод

Выборность власти в казахской степи имела свои уникальные особенности. Несмотря на ограниченность круга претендентов потомками Чингисхана, процессы выборов ханов, султанов и позднее — волостных и аульных старшин, демонстрируют элементы политической культуры и коллективной ответственности, глубоко укорененные в кочевом обществе.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

"Надо уезжать": о чем молчат тысячи казахстанцевНовости Казахстана
29.04.2025, 05:39 0
Огромную змею заметили в степях МангистауЭкология
17.05.2025, 14:25 0
Сообщение о найденой в Каспии ракетной подлодке распространяется в СетиОбщество
16.05.2025, 19:47 0
Почему в Казахстане отказываются от использования георгиевской лентыНовости Казахстана
08.05.2025, 14:40 0
Казахстанцев в Грузии стали встречать оскорблениями и отказами на границеНовости Казахстана
28.04.2025, 10:39 0

Последние комментарии

< >
Вырвал все цветы: детская выходка закончилась рукоприкладством в Актау
Apmaxa → шапалак лишним не бывает
Опасные дорожные условия на дороге Жетыбай–Шетпе попали на видео
дорожник → " Из-за ремонта дороги приходится объезжать участок по маршруту длиной около 15–20 километров" Афигеть! А через Таучик можно попасть в Актау что бы миновать этот участок? Мне через неделю ехать
Вырвал все цветы: детская выходка закончилась рукоприкладством в Актау
velldr → Я не спец по воспитанию, но думаю что для воспитания бережливого отношения ко всему у наших детей подходит трудотерапия. Если ребенок рвет культурные растения и ломает деревья, то заставьте его сажат…
Вырвал все цветы: детская выходка закончилась рукоприкладством в Актау
fox1167 → "10-летний мальчик вырвал все петунии из вазонов и разбросал их. После сделанного замечания мать мальчика вместо воспитательной беседы ударила своего сына."-----Какая уже воспитательная беседа в 10 л…
В Мангистау полицейские устроили погоню за автомобилем с выпускником (видео)
fox1167 → Штраф ему----- и в обезьянник! Родителям тоже штраф!