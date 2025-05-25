Борьба за трон: кто и как становился ханом у казахов

У казахов существовала сложившаяся система избрания правителей — от ханов и ага-султанов до волостных управителей. Эти процессы включали элементы выборности, авторитет рода, и влияние внешних факторов, включая российскую администрацию. Корреспондент Kazinform собрал мнения историков, чтобы проследить эволюцию казахской избирательной системы, сообщает Lada.kz

Ритуал поднятия хана на кошме на церемонии возведения на престол: YouTube/Airat Tursumbekov

Не случайные правители: роль чингизидов и выборы на курултае

Историк-медиевист Жаксылык Сабитов подчеркивает: ханская власть в казахской степи не передавалась строго по наследству от отца к сыну, как в европейских монархиях. Однако это не означало полную демократию — правителем мог стать только представитель династии Шыңгыс хана.

«Хана выбирали на курултае. В нем участвовали члены ханской династии. Формально это можно считать выборами. Однако претендентом не мог быть случайный человек», — поясняет Сабитов.

В истории известны примеры борьбы за трон. Так, после смерти Токты хана в 1312 году началось соперничество между его внуком, которого тот видел преемником, и вторым сыном Токтубугой. Однако победу одержал третий претендент — Узбек, который стал ханом Золотой Орды, установил ислам и усилил влияние своей власти.

Выборы султанов и влияние администрации

По словам Сабитова, к XIX веку в казахской степи появились выборы ага-султанов, которые также формально носили выборный характер, но подвергались административному воздействию со стороны Российской империи. Так, Шокан Уалиханов, несмотря на победу в выборах, был вынужден отказаться от участия по давлению властей, уступив место другому кандидату.

«Хан — это влиятельная фигура. Избрать постороннего человека было невозможно», — отметил историк.

Асылбек Маден: элементы демократии у кочевников

Доцент Актюбинского регионального университета, кандидат исторических наук Асылбек Маден утверждает, что выборы правителей у казахов имеют глубокие корни — с эпох гуннов и тюрков. При этом существовали собственные механизмы смены власти, не схожие с западной моделью.

«Трон мог перейти младшему брату, двоюродному брату или сыну старшего брата, но не обязательно прямому наследнику», — объясняет он.

Ханов избирали на специально подготовленных собраниях с участием представителей всех трех жузов. Претендентов обсуждали заранее, а во время собрания высказывались старейшины, султаны, бии. Новый хан должен был быть не только политическим лидером, но и мудрым судьей, полководцем и защитником народа.

После избрания на белой кошме хана одевали в парадные одежды, сажали на коня и представляли народу. В честь события устраивалось празднество, участникам раздавались подарки и скот.

Политические раздоры и последствия неверного выбора

Выборы хана не всегда проходили мирно. После смерти Кайып хана, например, возникли расколы, что привело к усилению джунгарской угрозы.

«Ханские выборы влияли на стабильность страны. В случае разногласий власть ослабевала — как это произошло в Ногайской Орде», — пояснил Асылбек Маден.

С окончанием ханской эпохи в связи с реформами Российской империи (1822–1824 годы) и изданием Указа об управлении оренбургскими и сибирскими киргизами, ханская власть была упразднена. На смену пришли назначенные властями «ханы» и султаны.

Трансформация власти: от ханов к волостным

С 1830-х годов начался новый этап — власть передавалась султанам, а затем волостным управителям. Эти должности также не занимались случайными людьми, а выбор осуществлялся через специальную процедуру.

«Младший жуз был разделен на ага-султанства. Султаны, как правило, происходили из числа чингизидов. Их задачей было регулирование кочевий, обеспечение порядка и проведение политики Российской империи», — отмечает историк.

К концу XIX века и эта форма самоуправления стала номинальной. В 1867–1868 годах были введены «Временные правила», регламентировавшие выборы волостных и аульных старшин.

Как проходили выборы волостных и аульных старшин

Согласно материалам исследования Асылбека Мадена и Гульбану Избасаровой, в «Временных правилах» детально прописывался процесс выборов:

От каждых 50 семей отбирался один выборщик.

Выборщики собирались на волостной съезд и голосовали за управителя и кандидата на эту должность.

Выборы проходили под наблюдением уездного начальника или его помощника, которые не имели права вмешиваться.

Победитель утверждался военным губернатором.

Аналогичным образом избирались и аульные старшины, по представлению выборщиков от каждых 10 домов. Победитель получал должность, а второй — статус кандидата.

Роль советников и поддержка выборов народом

Историк подчеркивает, что власть хана не была абсолютной: вокруг него всегда находились советники и приближенные. Традиция коллективного правления восходит к временам Восточно-Тюркского каганата, где существовал управленческий триумвират: хан, полководец и мудрый советник.

«Казахи признавали выборы и принимали их результаты. Для них это не было чем-то чуждым. Более того, сами ханы не правили в одиночку — у них были советники, как Тоныкок при Билге кагане», — заключил Маден.

Вывод

Выборность власти в казахской степи имела свои уникальные особенности. Несмотря на ограниченность круга претендентов потомками Чингисхана, процессы выборов ханов, султанов и позднее — волостных и аульных старшин, демонстрируют элементы политической культуры и коллективной ответственности, глубоко укорененные в кочевом обществе.