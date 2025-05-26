Сколько стоит породистая лошадь в Казахстане: от байге до элитных скакунов

Участие в национальных скачках, таких как байге или кокпар, требует не только спортивной подготовки, но и правильного выбора скакуна. В Казахстане, как и за его пределами, стоимость породистых лошадей может достигать миллионов тенге. Какие породы наиболее востребованы и сколько стоит каждая из них — в материале Kazinform , сообщает Lada.kz

Фото: bbc.co.uk

Популярные породы скаковых лошадей

1. Чистокровная верховая

Наиболее распространённая на казахстанских ипподромах порода — чистокровная верховая. Эти лошади происходят из Англии и ранее были известны как английские скаковые. Сегодня они широко представлены по всему миру, в том числе и на казахстанских соревнованиях.

2. Ахалтекинская лошадь

Эта древнейшая культурная порода родом из Средней Азии. Она оказала влияние на формирование других известных скаковых пород, включая чистокровную верховую и арабскую. Ахалтекинцы ценятся за свою грациозность, выносливость и редкую внешность.

3. Арабская порода

Ещё один фаворит казахстанских скаковых соревнований. Эти лошади известны своей легкостью, стремительностью и стойкостью. Арабские скакуны активно участвуют в байге и других традиционных состязаниях.

4. Англо-арабская порода

Более доступный по цене вариант, выведенный путём скрещивания арабских и английских лошадей. Объединяет в себе силу и элегантность обеих линий.

Как выбрать подходящего скакуна?

Поиск подходящей лошади — непростая задача. При покупке специалисты обращают внимание на следующие параметры:

Родословная. Если предки лошади были титулованными чемпионами, это серьёзно увеличивает стоимость.

Возраст. Наиболее подходящий возраст для скачек — 3–4 года. Более опытные и обученные животные ценятся выше.

Физическая форма и участие в соревнованиях. Наличие соревновательного опыта, выносливость и состояние здоровья влияют на цену.

Как отмечают специалисты, найти скакуна международного уровня на отечественных онлайн-площадках практически невозможно. Чаще там представлены лошади для откорма или разведения. Настоящих спортивных лошадей продают немногие частные коневоды или закупают за рубежом, в том числе из Европы и США.

Фото: Kazinform

В заключение

Начать заниматься байге в Казахстане можно и без многомиллионных вложений — с покупкой англо-арабской лошади по доступной цене. Однако для участия в крупных соревнованиях и достижения высоких результатов спортсменам нередко приходится обращаться к зарубежным конезаводам. Породистый скакун — это инвестиция в победу, и она требует как финансовых вложений, так и серьёзного подхода к выбору.